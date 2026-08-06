Texas suspende temporalmente la conexión de nuevos centros de datos a la red

Las autoridades del estado estadounidense de Texas han suspendido temporalmente el examen de las solicitudes para conectar nuevos centros de datos a la red eléctrica pública. Según ixbt.com, la decisión se debe a las enormes necesidades de capacidad del sector, que superan incluso los récords históricos del sistema energético. Como informa Ixbt.com.

El gobernador del estado, Greg Abbott, ordenó a la Public Utility Commission y al operador de la red ERCOT someter todas las solicitudes existentes a una revisión exhaustiva antes de conceder nuevos permisos. Actualmente hay cerca de 1.800 proyectos en espera, de los cuales aproximadamente el 90 % son centros de datos.

Riesgo de una escasez energética récord

Según las estimaciones de ERCOT, estos proyectos podrían requerir en total hasta 474 GW de capacidad. Esta cifra es considerablemente superior al récord máximo de consumo registrado en toda la historia del sistema energético de Texas.

De acuerdo con las nuevas normas, los desarrolladores deben proporcionar información detallada sobre su consumo de electricidad y agua, los sistemas de refrigeración y sus fuentes de generación propias. También se examinarán rigurosamente los incentivos fiscales, los propietarios de las instalaciones y las medidas para reducir el impacto en las comunidades locales.

Motivos de la revisión y restricciones de la red

El refuerzo de los controles se debe a que el organismo analítico solo recibió 28 respuestas de las 377 empresas a las que envió consultas. Las autoridades consideraron que esta cifra no era suficiente para evaluar la carga futura. Los proyectos que no cumplan los requisitos perderán el derecho a conectarse a la red.

No obstante, las restricciones no se aplican a todas las instalaciones. En particular, quedan exentos los emplazamientos situados fuera de la zona de servicio de ERCOT o que cuentan con generación propia y no necesitan conectarse a la red pública.

La decisión provocó reacciones diversas en los círculos políticos. Algunos la consideran demasiado moderada, mientras que otros la califican de medida tardía. Sin embargo, en el sector de la infraestructura de AI, donde la rapidez es esencial, estas revisiones podrían retrasar considerablemente la puesta en marcha de grandes proyectos.