OpenAI y Statsig alcanzan un acuerdo de 3,2 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE. UU. anunció un acuerdo importante con OpenAI, una empresa líder en el campo de la inteligencia artificial, y su antigua filial Statsig. En virtud de este acuerdo, las prácticas de contratación de estas empresas estarán bajo supervisión gubernamental durante tres años. Las autoridades destacan que esta medida es un paso importante para garantizar la equidad en el mercado laboral y prevenir violaciones de la ley. Así lo informa Techcrunch.com lo informa.

Según ixbt.com, el Departamento de Justicia acusó a OpenAI y Statsig de impedir deliberadamente que los ciudadanos estadounidenses postularan a estos puestos vacantes durante el proceso de patrocinio de residencia permanente para empleados extranjeros (green-card). Según la investigación, las empresas utilizaron diversos obstáculos artificiales para sortear el proceso de búsqueda real de especialistas locales calificados exigido por las leyes de inmigración.

Violaciones de las leyes de inmigración y sanciones de multas

La investigación reveló que las empresas acusadas no publicaron sus vacantes en plataformas de búsqueda de empleo masivas. En su lugar, utilizaron métodos como transmitir anuncios en la radio a altas horas de la noche y exigir documentos exclusivamente en papel en lugar de aceptar solicitudes electrónicas. Se dice que estos casos infringen las disposiciones pertinentes de la ley Immigration and Nationality Act (INA).

Aunque las empresas afirmaron que no se cometió ninguna infracción en sus acciones, acordaron pagar un total de 3,2 millones de dólares como parte del acuerdo. De esta cantidad, 1,2 millones de dólares se cobrarán como multa. Los 2 millones de dólares restantes se destinarán a un fondo especial para compensar a los ciudadanos estadounidenses cuyos derechos hayan sido violados debido a los puestos de trabajo mencionados, si el Departamento de Justicia los identifica.

Mecanismos de control y obligaciones futuras

Aunque este conflicto abarcó menos de 10 puestos de trabajo, los términos del acuerdo alcanzado establecen que las empresas deben poner fin a las infracciones graves en los puestos para los que se solicitan permisos de residencia permanente (PERM). En particular, deben desarrollar una nueva política de contratación, obtener la aprobación del Departamento de Justicia y presentar informes especiales cada seis meses.

Estos informes deben detallar el número de solicitudes presentadas para empleados extranjeros, los ciudadanos estadounidenses entrevistados y otros datos estadísticos necesarios. OpenAI adquirió la empresa de inteligencia artificial y pruebas A/B Statsig en septiembre de 2025, pero transfirió al menos una parte de ella a otro propietario en mayo de 2026.