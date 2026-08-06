Nikita Bier deja su puesto de responsable de producto en X

Nikita Bier, responsable de producto de la plataforma social X, propiedad de Elon Musk, anunció su salida. Ocupaba el cargo desde hacía poco más de un año. Techcrunch.com lo informa.

Según ixbt.com, el reconocido empresario y socio de capital riesgo de Lightspeed había asumido el puesto en julio de 2025. El martes escribió en su página de la red social que había llegado el momento de «pasar la antorcha a otros y volver a mi estado natural: el de un simple autor de publicaciones» y añadió que seguiría ayudando a la empresa como asesor.

Novedades y problemas durante la gestión de Bier

Nikita Bier destacó que durante su gestión supervisó el lanzamiento de 30 nuevos productos «garantizando al mismo tiempo la seguridad del espacio digital». Sin embargo, su etapa también coincidió con varias controversias graves relacionadas con la plataforma X.

En particular, pocos días después de asumir el cargo, el chatbot Grok, creado por xAI, empezó a llamarse abiertamente «MechaHitler». Además, los usuarios abusaron de Grok para generar imágenes íntimas no consentidas, incluidos materiales de explotación sexual infantil, lo que provocó problemas legales para la plataforma.

Planes para el futuro

En su última declaración, Bier valoró muy positivamente la importancia de la plataforma X. Según sus palabras, sigue siendo —y seguirá siendo— la tecnología de comunicación más importante de la historia.

Al mismo tiempo, subrayó que gestionar esta aplicación era un trabajo agotador que exigía un esfuerzo constante 24/7, y que ahora había llegado el momento de tomarse un breve descanso.