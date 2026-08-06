El fondo de capital riesgo Lightspeed contrata a una nueva empleada a través de Instagram

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El fondo de capital riesgo Lightspeed contrata a una nueva empleada a través de Instagram

El mensaje privado enviado en Instagram por la reconocida creadora de contenido tecnológico e inversora Claire Zu le permitió incorporarse al gran fondo de capital riesgo Lightspeed. Este proceso de contratación tan inusual se convirtió en un claro ejemplo de cómo los inversores y las firmas de capital riesgo modernas se comunican con su audiencia. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, Claire Zu tiene más de 100.000 seguidores en TikTok y más de 250.000 en Instagram, donde explica las principales tendencias tecnológicas con un lenguaje sencillo y comprensible. Su incorporación a Lightspeed atrajo la atención del público e impulsó el debate sobre los nuevos enfoques del mercado de capital riesgo.

Conectar con una nueva generación de inversores a través de las redes sociales

Según Zu, muchas personas quieren participar en las tecnologías del futuro y sienten interés por ellas, pero los hechos no se les presentan de forma comprensible. Considera que su principal tarea es transmitir esa información al público general. Su actividad se diferencia de la de los operadores tradicionales de capital riesgo, ya que utiliza las redes sociales para tender un puente directo entre los entusiastas de la tecnología y los futuros fundadores de startups.

Josh Machiz, director de marketing de Lightspeed y copresentador del podcast de la empresa, afirma que el periodismo tradicional está disminuyendo en el panorama mediático actual. Los despidos masivos y la concentración de los medios han dificultado que las startups difundan sus historias por todo el mundo. Por ello, los grandes fondos están creando sus propios imperios mediáticos y ayudando a sus empresas de cartera a presentar sus ideas.

El tiempo real y la opinión de los usuarios

Mantenerse activo en las redes sociales permite a Lightspeed no solo encontrar futuros fundadores, sino también recibir comentarios en tiempo real sobre nuevas tecnologías e inversiones. Por ejemplo, mientras en Silicon Valley era muy fuerte el deseo de invertir en startups de inteligencia artificial, Zu abordó el tema en internet y percibió que los miembros de la Gen Z no tenían una opinión especialmente positiva sobre la inteligencia artificial.

Estos comentarios directos y sinceros ayudaron al equipo a comprender mejor cómo utiliza la gente las tecnologías y qué narrativas funcionan. Según Zu, este tipo de comunicación suele ser muy útil y ofrece una lección que ayuda a mantenerse alerta.

Actualmente, Machiz y Zu están pensando en qué otros proyectos podrían llevar a cabo en el futuro. Su objetivo principal es convertirse en un espacio de confianza donde los futuros fundadores adquieran sus primeros conocimientos sobre el mundo del capital riesgo y su ecosistema.

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Abror Shuhratov
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