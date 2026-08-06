Un fenómeno misterioso inesperado por los científicos es observado por primera vez en el Sol

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Un fenómeno misterioso inesperado por los científicos es observado por primera vez en el Sol

Científicos fotografiaron por primera vez en la historia la superficie del Sol con una precisión sin precedentes, utilizando el telescopio solar más potente del mundo. Las nuevas fotografías y videos muestran fenómenos misteriosos nunca observados, «remolinos» así como el movimiento del campo magnético. Según los expertos, este descubrimiento ayudará a comprender mejor la actividad solar y a predecir con mayor precisión el clima espacial que afecta a la Tierra.

Los investigadores señalan que estos remolinos se forman cuando el campo magnético se retuerce debido al movimiento de los gases calientes en la superficie del Sol. Estos procesos son precisamente la principal fuente de las erupciones solares y de otras potentes emisiones de energía. Este tipo de clima espacial puede representar una amenaza para las redes eléctricas terrestres, los satélites e incluso los astronautas.

Según el doctor David Bobols, científico del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos (NSO), estudiar los procesos solares hasta en sus mínimos detalles permitirá pronosticar con mayor precisión el clima espacial en el futuro.

Los resultados de la investigación se publicaron en la revista Nature. El descubrimiento se realizó con ayuda del telescopio solar más potente del mundo, ubicado en Hawái, el Inouye Solar Telescope . Las imágenes cercanas de la superficie solar muestran remolinos en espiral que nunca antes habían sido registrados con tal precisión.

Primer plano del movimiento del plasma y de los gránulos calientes en la superficie del Sol.

Los científicos denominaron este fenómeno inestabilidad de Kelvin-Helmholtz . Se trata de un proceso físico que aparece cuando capas de gas o líquido que se desplazan a distintas velocidades se deslizan entre sí y convierten pequeñas oscilaciones en enormes remolinos espirales. Según el doctor Friedrich Voyeger, investigador del NSO, este descubrimiento ayudará a comprender mejor cómo se forma el clima espacial y por qué la superficie solar alcanza una temperatura tan elevada. Cuando se acumula suficiente energía, esta se libera en forma de una erupción solar o de una eyección de masa coronal .

El doctor David Bobols calificó al Sol de «laboratorio natural único» y destacó su importancia para estudiar las leyes fundamentales de la física. Recordó que la teoría de la relatividad general de Einstein también fue confirmada experimentalmente por primera vez mediante observaciones de eclipses solares.

Según los expertos, estas observaciones de tan alta precisión permitirán detectar antes los riesgos del clima espacial, proteger los satélites y los sistemas energéticos, y abrir el camino a nuevos descubrimientos científicos sobre la física del universo.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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