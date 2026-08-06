El futbolista brasileño Neymar provoca una gran polémica tras el partido con sus insultos

Se desató una polémica en torno a Neymar después de la victoria del Santos sobre el Remo en la Copa de Brasil. Aunque su equipo avanzó a la siguiente ronda, la actitud del jugador hacia sus rivales después del encuentro se convirtió en el principal tema de conversación.

Neymar entró en la segunda parte y dio la asistencia para el gol de la victoria, marcado por Rony. Al terminar el partido, mientras se dirigía al vestuario, utilizó palabras contundentes contra los jugadores del Remo y los aficionados en las gradas.

En los vídeos se ve a Neymar gritarles a miembros del equipo rival « quedaron eliminados de la competición » y luego bailar. Estas acciones provocaron una reacción y aumentaron la tensión en el pasillo.

Después de la polémica, el presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira, criticó duramente a Neymar. Consideró que ese comportamiento no era digno de un deportista famoso que debe ser un ejemplo para los jóvenes aficionados y lo llamó « vagabundo ».