El video de Islam Makhachev cosiendo su ropa sorprendió a sus fans (video)

Un video protagonizado por el luchador de la UFC Islam Makhachev está siendo ampliamente comentado en las redes sociales. En las imágenes, un comentarista le pregunta qué está haciendo. Makhachev responde que está cosiendo su propia camisa.

El comentarista le recuerda que podría encargarle el trabajo a un sastre, cuyo servicio cuesta apenas 5 dólares. En respuesta, el luchador bromea diciendo que ahora no tiene dinero y que lo tendrá la próxima semana.

«Coso mejor que los sastres, porque aprendí a hacerlo de mi abuela», afirmó Makhachev.

A los fans les gustaron su sencillez y sus habilidades de costura. En los comentarios, los usuarios elogiaron que el luchador sea independiente no solo en el octágono, sino también en la vida cotidiana.