Aunque el fútbol es el deporte que une a millones de personas en todo el mundo, para muchos deportistas profesionales solo representa una forma de continuar su carrera o alcanzar objetivos más ambiciosos. Mientras algunos futbolistas se limitan al terreno de juego, otros buscan oportunidades más allá del fútbol. Según ixbt.com, los últimos giros inesperados en la carrera de la estrella egipcia Mohamed Salah muestran claramente este enfoque. Goal.com informa .

El fichaje del futbolista egipcio por el club turco Trabzonspor ha despertado un gran interés y un intenso debate entre los aficionados y en toda la comunidad deportiva. En cuanto se anunció oficialmente el traspaso, muchos seguidores criticaron duramente la decisión. En su opinión, el nivel de la liga turca no está a la altura de la brillante trayectoria, el nivel y el potencial de Salah.

La historia del fichaje y las similitudes con el pasado

En el mundo del fútbol, esta es la segunda vez que Mohamed Salah se enfrenta a una reacción tan negativa durante su carrera. Curiosamente, el fichaje de hace doce años también provocó una gran polémica, aunque por razones completamente opuestas. Entonces, los aficionados temían que el futbolista no acabara en una liga inferior a su nivel, sino en un entorno de competencia excesivamente exigente.

Más concretamente, en enero de 2014, el delantero pasó del Basilea suizo al Chelsea. Por aquel entonces, el joven talento egipcio estaba muy cerca de fichar por el Liverpool. Sin embargo, el club londinense y su entrenador portugués de entonces, José Mourinho, intervinieron y decantaron el traspaso a su favor en el último momento.

Incluso entonces, muchos aficionados no aprobaron la elección del Chelsea, ya que la plantilla londinense estaba repleta de estrellas. Era lógico que esto dificultara que un joven futbolista que apenas comenzaba a destacar al más alto nivel se ganara un puesto en el once titular.

Liverpool y un entorno competitivo

En aquella época, el Liverpool necesitaba desesperadamente un jugador ofensivo del perfil de Mohamed Salah. Esa temporada, los Reds libraban una intensa lucha por el título de liga contra rivales tan fuertes como el Chelsea y el Manchester City, mientras buscaban un socio ofensivo a la altura de Luis Suárez y Daniel Sturridge.

Pero el destino llevó la carrera de Salah por otro camino. Actualmente, el acuerdo con el Trabzonspor se considera uno de los últimos capítulos de la carrera del futbolista. Este paso no solo cambió sus planes personales, sino también la percepción del mercado de fichajes en su conjunto.

Los aficionados del futbolista y los expertos todavía tienen dificultades para valorar si esta decisión fue acertada. Al fin y al cabo, para cualquier jugador estrella se ha vuelto natural priorizar la estabilidad financiera o los minutos de juego durante los últimos años de su carrera.