Mitsubishi Motors comienza a producir robots humanoides

El reconocido fabricante japonés de automóviles Mitsubishi Motors ha anunciado que comenzará a producir robots humanoides, dando un paso importante hacia las tecnologías del futuro. Según ixbt.com, la producción en serie en este ámbito está prevista para comienzos de 2027, una decisión que podría marcar el inicio de una nueva era en los sectores industriales. Al respecto, Ixbt.com informa .

La planta de Kioto ha sido elegida para llevar a cabo el nuevo proyecto. La línea de producción de motores que actualmente no se utiliza está siendo completamente reequipada y adaptada a las necesidades de la robótica. Esta iniciativa forma parte de la estrategia del gigante automovilístico para diversificar sus capacidades de producción conforme a las exigencias modernas.

Socio técnico y capacidades del proyecto

La start-up tokiota Highlanders ha sido elegida como principal socio de Mitsubishi para este ambicioso proyecto. Fundada en 2023 por graduados de la Universidad de Tokio, esta joven empresa ha llamado la atención por sus desarrollos avanzados. Mitsubishi ya había invertido en la start-up y ha confirmado que seguirá financiándola en el futuro.

Cuando la planta alcance su capacidad de diseño, podrá producir hasta 1.000 robots humanoides al mes. En la primera etapa, los humanoides desarrollados se utilizarán directamente en las instalaciones de Mitsubishi y realizarán diversas operaciones de producción complejas.

El robot humanoide HL Human y las capacidades de la inteligencia artificial

El robot humanoide HL Human, presentado al público en 2025, ha sido elegido como base principal del proceso de producción. Está equipado con un cuerpo que ofrece 19 grados de libertad y accionamientos eléctricos que garantizan movimientos naturales. Un sistema de inteligencia artificial permite a la máquina percibir su entorno, planificar movimientos y ejecutar órdenes de voz.

Está previsto que las futuras generaciones de robots incorporen manos prensiles completas con cinco dedos. Esto permitirá a los manipuladores sujetar objetos de hasta 3 kilogramos, ampliando considerablemente sus capacidades funcionales en las líneas de producción.

Objetivos futuros y amplio campo de aplicación

Todos los datos recopilados durante el uso práctico servirán para mejorar los algoritmos de inteligencia artificial, aumentar la fiabilidad de las máquinas y sentar bases sólidas para su uso comercial a gran escala. En el futuro, las empresas también planean ofrecer estos robots a otras instalaciones industriales que sufren escasez de personal.

Además de los propios robots, los fabricantes están desarrollando una plataforma de software especial para entrenar y modelar el comportamiento de las máquinas. El sistema permitirá adaptar rápidamente los robots no solo a las fábricas, sino también a la logística, el control de infraestructuras y las operaciones de rescate.