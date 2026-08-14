En Tailandia, un elefante salvaje « roba » fruta de un coche

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En Tailandia, un elefante salvaje « roba » fruta de un coche

En la región de Khao Yai, Tailandia, un elefante salvaje sorprendió a todos al protagonizar un «robo» insólito en un estacionamiento. Se acercó a uno de los coches y no retrocedió pese a los intentos de los conductores por ahuyentarlo.

Rompió la ventanilla del coche, encontró la fruta dentro del habitáculo y comenzó a comerla tranquilamente. Aunque las personas presentes intentaron detenerlo, el elefante no renunció a su «botín».

Los testigos bromearon y llamaron al suceso «el robo más insólito del año». Después de saciarse de fruta, el elefante abandonó el lugar como si nada hubiera ocurrido.

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