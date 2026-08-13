Un visitante insólito en una playa egipcia sorprendió a los turistas (video)

Los turistas que descansaban en la famosa playa de Abu Dabbab, en Egipto, se encontraron con una escena inesperada. Esta vez, en la playa de arena, habitualmente llena de visitantes, apareció un «invitado» insólito: un camello.

En las imágenes difundidas en las redes sociales se puede ver al camello paseando tranquilamente por la playa. Lo curioso es que la presencia de la gente, el ruido y las cámaras apenas parecían afectarle.

Por el contrario, el camello se comportaba con total libertad, como si aquel lugar fuera su territorio habitual, y estuvo un rato caminando entre los turistas. Su inesperada visita despertó gran interés, y muchos turistas grabaron la escena con sus teléfonos.

Por ahora no se ha informado con exactitud de cómo apareció el camello en la playa. Las imágenes de su inesperado paseo también están provocando diversas reacciones en las redes sociales.

¿Crees que la aparición del camello en la playa fue una casualidad o que también llegó a descansar entre los turistas? Déjanos tu opinión en los comentarios.