Científicos chinos crean un tejido «vivo» capaz de autorrepararse

Investigadores chinos han creado un nuevo tipo de tejido «vivo» fabricado a partir de micelio de hongos, capaz de repararse cuando sufre daños. Este desarrollo fue creado por científicos del Instituto de Tecnologías Avanzadas de Shenzhen, perteneciente a la Academia China de Ciencias.

En el estudio, Cordyceps militaris fue utilizado. A diferencia de los materiales tradicionales basados en hongos, la nueva tecnología mantiene vivas las células del micelio. Por ello, cuando el material se daña, sus fibras pueden volver a crecer y unir las partes separadas.

Para demostrar las posibilidades del nuevo material, los científicos también crearon un prototipo de prenda. Los experimentos demostraron que repele el agua y tiene propiedades de autolimpieza. Además, podrían utilizarse otros microorganismos para dotarlo de protección contra los rayos ultravioleta.

Otra característica importante del nuevo material es su biodegradabilidad. Los estudios observaron que se descomponía casi por completo en aproximadamente 41 días después de ser enterrado en el suelo. Esto podría impulsar en el futuro la creación de ropa ecológica y reciclable.

Sin embargo, la tecnología todavía se encuentra en fase experimental y de prototipo. Su resistencia al uso cotidiano, la posibilidad de lavarlo y su duración a largo plazo aún requieren investigaciones adicionales.