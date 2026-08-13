Científicos chinos crean un tejido «vivo» capaz de autorrepararse

·4·Mundo
Científicos chinos crean un tejido «vivo» capaz de autorrepararse

Investigadores chinos han creado un nuevo tipo de tejido «vivo» fabricado a partir de micelio de hongos, capaz de repararse cuando sufre daños. Este desarrollo fue creado por científicos del Instituto de Tecnologías Avanzadas de Shenzhen, perteneciente a la Academia China de Ciencias.

En el estudio, Cordyceps militaris fue utilizado. A diferencia de los materiales tradicionales basados en hongos, la nueva tecnología mantiene vivas las células del micelio. Por ello, cuando el material se daña, sus fibras pueden volver a crecer y unir las partes separadas.

Para demostrar las posibilidades del nuevo material, los científicos también crearon un prototipo de prenda. Los experimentos demostraron que repele el agua y tiene propiedades de autolimpieza. Además, podrían utilizarse otros microorganismos para dotarlo de protección contra los rayos ultravioleta.

Otra característica importante del nuevo material es su biodegradabilidad. Los estudios observaron que se descomponía casi por completo en aproximadamente 41 días después de ser enterrado en el suelo. Esto podría impulsar en el futuro la creación de ropa ecológica y reciclable.

Sin embargo, la tecnología todavía se encuentra en fase experimental y de prototipo. Su resistencia al uso cotidiano, la posibilidad de lavarlo y su duración a largo plazo aún requieren investigaciones adicionales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Construyen almacenes subterráneos secretos para ricos en SuizaConstruyen almacenes subterráneos secretos para ricos en SuizaHoy, 10:45Dimisión sonada: la colaboradora más fiel de Trump abandona la Casa BlancaDimisión sonada: la colaboradora más fiel de Trump abandona la Casa BlancaHoy, 10:35Un niño de 8 años captura un pez depredador aterrador mientras pescabaUn niño de 8 años captura un pez depredador aterrador mientras pescabaHoy, 10:29Emprendedores mexicanos crean «cuero» a partir de un cactus común: ¿por qué precisamente el cactus?Emprendedores mexicanos crean «cuero» a partir de un cactus común: ¿por qué precisamente el cactus?Hoy, 09:12En Afganistán, 2,4 millones de niñas sin acceso a la educación: alerta de la UNESCOEn Afganistán, 2,4 millones de niñas sin acceso a la educación: alerta de la UNESCOHoy, 09:01Una disputa por un asiento en un autobús de Bishkek termina en pelea a puñetazosUna disputa por un asiento en un autobús de Bishkek termina en pelea a puñetazosHoy, 08:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones