Mikel Arteta responde a los rumores sobre Myles Lewis-Skelly

El entrenador del Arsenal londinense, Mikel Arteta, comentó los rumores de traspaso en torno al joven y talentoso centrocampista Myles Lewis-Skelly. Se habían difundido informaciones sobre el interés de otros dos grandes de la Premier League, Chelsea y Manchester United, por el futbolista inglés. Según el técnico, un interés competitivo de este tipo es una señal positiva para el club. Goal.com informa de que.

Según Goal.com, no existen fundamentos serios para el traspaso del futbolista de 19 años, internacional con Inglaterra, y se espera que permanezca en el Emirates Stadium. El club londinense no tiene intención de vender al canterano, mientras que tampoco hay indicios de que el propio jugador quiera abandonar el norte de Londres. Tras el amistoso contra el Como, Mikel Arteta respondió a las preguntas de los periodistas y elogió el potencial del joven futbolista.

El interés por los jóvenes talentos es una buena señal

Arteta señaló que la atención de los principales rivales demuestra que el club avanza en la dirección correcta y que sus canteranos están haciendo un trabajo excelente. Según una cita recogida por Fabrizio Romano, el técnico español no quiso detenerse especialmente en los rumores sobre sus jugadores, aunque destacó que esta situación evidencia el crecimiento del equipo.

Myles Lewis-Skelly marcó contra el Como en un partido amistoso y volvió a demostrar su enorme potencial. Aunque la temporada pasada tuvo menos minutos que otros jugadores del equipo, rindió con seguridad en el centro del campo durante los partidos importantes del tramo final del campeonato. Sus buenas actuaciones al final de la temporada, especialmente contra el PSG en la Champions League, captaron la atención de muchos aficionados.

En la nueva temporada, que se prevé dura y exigente, se espera que el joven futbolista desempeñe un papel importante en el Arsenal. El centrocampista continúa mejorando bajo las órdenes de Mikel Arteta y, sin duda, está llamado a convertirse en una de las figuras clave del futuro del club londinense.