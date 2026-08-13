Mikel Arteta responde a los rumores sobre Myles Lewis-Skelly

·5·Deportes
Mikel Arteta responde a los rumores sobre Myles Lewis-Skelly

El entrenador del Arsenal londinense, Mikel Arteta, comentó los rumores de traspaso en torno al joven y talentoso centrocampista Myles Lewis-Skelly. Se habían difundido informaciones sobre el interés de otros dos grandes de la Premier League, Chelsea y Manchester United, por el futbolista inglés. Según el técnico, un interés competitivo de este tipo es una señal positiva para el club. Goal.com informa de que.

Según Goal.com, no existen fundamentos serios para el traspaso del futbolista de 19 años, internacional con Inglaterra, y se espera que permanezca en el Emirates Stadium. El club londinense no tiene intención de vender al canterano, mientras que tampoco hay indicios de que el propio jugador quiera abandonar el norte de Londres. Tras el amistoso contra el Como, Mikel Arteta respondió a las preguntas de los periodistas y elogió el potencial del joven futbolista.

El interés por los jóvenes talentos es una buena señal

Arteta señaló que la atención de los principales rivales demuestra que el club avanza en la dirección correcta y que sus canteranos están haciendo un trabajo excelente. Según una cita recogida por Fabrizio Romano, el técnico español no quiso detenerse especialmente en los rumores sobre sus jugadores, aunque destacó que esta situación evidencia el crecimiento del equipo.

Myles Lewis-Skelly marcó contra el Como en un partido amistoso y volvió a demostrar su enorme potencial. Aunque la temporada pasada tuvo menos minutos que otros jugadores del equipo, rindió con seguridad en el centro del campo durante los partidos importantes del tramo final del campeonato. Sus buenas actuaciones al final de la temporada, especialmente contra el PSG en la Champions League, captaron la atención de muchos aficionados.

En la nueva temporada, que se prevé dura y exigente, se espera que el joven futbolista desempeñe un papel importante en el Arsenal. El centrocampista continúa mejorando bajo las órdenes de Mikel Arteta y, sin duda, está llamado a convertirse en una de las figuras clave del futuro del club londinense.

ArsenalMikel ArtetaMyles Lewis-SkellyChelseaManchester United
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Eduardo Camavinga rechazó la oferta del Manchester UnitedEduardo Camavinga rechazó la oferta del Manchester UnitedHoy, 10:37Lionel Messi vuelve a los terrenos de juego tras la muerte de su padreLionel Messi vuelve a los terrenos de juego tras la muerte de su padreHoy, 10:136 finales, 6 victorias: Enrique establece un récord histórico en competiciones europeas6 finales, 6 victorias: Enrique establece un récord histórico en competiciones europeasHoy, 09:45Messi volvió al campo, pero el Inter Miami perdió (video)Messi volvió al campo, pero el Inter Miami perdió (video)Hoy, 09:38Marcado por la ausencia de su padre: Messi escribe una carta a su padre fallecidoMarcado por la ausencia de su padre: Messi escribe una carta a su padre fallecidoHoy, 09:25Un comprador europeo para Umarali Rahmonaliyev: ¡los ojeadores del Lens están en Azerbaiyán!Un comprador europeo para Umarali Rahmonaliyev: ¡los ojeadores del Lens están en Azerbaiyán!Hoy, 09:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado