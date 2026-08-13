Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) se están convirtiendo en el arma principal de ciberataques complejos y peligrosos. Un grupo de hackers vinculado a China lanzó un ciberataque a gran escala contra los sistemas gubernamentales y energéticos de Taiwán mediante varios agentes de IA coordinados.

El Financial Times informa de ello basándose en los datos y las investigaciones de la reconocida empresa israelí de ciberseguridad Dream .

Un «equipo virtual de hackers» compuesto por ocho agentes de IA

Según los expertos que estuvieron entre los primeros en detectar el ataque y que hablaron con los periodistas, los agresores utilizaron hasta ocho agentes de inteligencia artificial de código abierto . Estos agentes no eran simples herramientas de codificación, sino que actuaban como un «cibergrupo» unificado y coordinado para infiltrarse en los sistemas y encontrar vulnerabilidades.

La escala destructiva y la dinámica del ataque se desarrollaron de la siguiente manera:

Escaneo de sistemas: A principios de julio, los agentes de IA elaboraron un mapa detallado de los sistemas de 21 organismos estatales para buscar puntos vulnerables.

Robo de datos: Los agentes de IA lograron vulnerar al menos 85 cuentas de usuario de estos sistemas y robar más de 2.500 registros confidenciales relacionados con empleados.

Ampliación de los objetivos: Después de los sitios gubernamentales, el ataque se amplió geográficamente a la Agencia de Seguridad Nuclear de Taiwán y a al menos siete empresas estratégicas del sector energético.

La conexión con China y el silencio de las autoridades

La empresa Dream confirmó que había enviado una advertencia sobre la intrusión cibernética a uno de los países de la región Asia-Pacífico. Las fuentes del Financial Times

El uso del chino simplificado en las comunicaciones internas entre los agentes de IA durante el ataque indica que los hackers estaban vinculados con Pekín.

Hasta ahora, las reacciones oficiales a este ciberescándalo internacional son las siguientes:

El Gobierno chino no respondió a la solicitud de comentarios enviada por el periódico.

El Ministerio de Tecnologías Digitales de Taiwán se negó a ofrecer comentarios oficiales sobre la intrusión, alegando motivos de seguridad nacional y privacidad de los datos.

Este incidente se considera uno de los primeros precedentes importantes y peligrosos del uso activo de la inteligencia artificial como arma en las ciberguerras entre Estados.

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