Eduardo Camavinga rechazó la oferta del Manchester United

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Eduardo Camavinga rechazó la oferta del Manchester United

El Manchester United se encontró con un problema serio cuando se acerca el cierre del mercado de fichajes de verano. Según Goal.com, el centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga rechazó categóricamente la oferta de 40 millones de euros del club de Old Trafford y expresó su deseo de continuar su carrera en España. Esta información la comunica Goal.com.

El gigante de la Premier League había convertido en su principal objetivo el fichaje del francés para reforzar el centro del campo bajo las órdenes de Michael Carrick. Sin embargo, según el reconocido especialista en fichajes Fabrizio Romano, los ingleses recibieron una respuesta negativa tras contactar con los representantes del jugador en julio.

Por qué no se concretó el fichaje

El futbolista francés de 23 años prefiere quedarse en el Real Madrid y jugar bajo las órdenes de José Mourinho. El fracaso del traspaso de la estrella del Manchester City, Rodri, también influyó en su decisión, ya que esta situación aumenta sus posibilidades de tener un puesto fijo en el once titular.

La directiva del conjunto madrileño estaba dispuesta a estudiar la venta del jugador si recibía una oferta oficial de 40 millones de euros. Aunque ambos clubes podrían haber alcanzado un acuerdo, los deseos personales y la lealtad del centrocampista provocaron la paralización de las negociaciones.

Ahora, la directiva y el cuerpo técnico del Manchester United se ven obligados a analizar rápidamente alternativas, cuando queda poco tiempo para el cierre del mercado de fichajes de verano.

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