Durante su visita a la isla de Iturup, en el Extremo Oriente, el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, hizo otra declaración contundente sobre la población del país y su voluntad.

Según afirmó, en Rusia viven personas que destacan especialmente y que llevan en la sangre el «código genético del vencedor».

Encuentro en Iturup y conversación con el gobernador de Sajalín

En el marco de la visita de trabajo del jefe de Estado a la isla de Iturup, se celebró una importante reunión con el gobernador del óblast de Sajalín, Valeri Limarenko. Durante las conversaciones, el gobernador habló de la situación social y religiosa de la región y del estado de ánimo de la población.

Según Limarenko, incluso en las reuniones celebradas en las localidades más remotas y alejadas, los habitantes apoyan unánimemente una misma idea: «todos por la victoria».

La reacción de Putin

Al reaccionar a estas palabras del gobernador, el presidente ruso elogió la voluntad y el carácter del pueblo de su país:

«Aquí la gente es así. [Tiene] el código genético del vencedor», destacó Vladímir Putin.

Esta declaración se considera una continuación evidente de las orientaciones ideológicas de la dirigencia rusa, destinadas a reforzar la conciencia de la identidad nacional, el patriotismo y la posición geopolítica formada desde la Segunda Guerra Mundial.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.