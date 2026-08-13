Ayer se observó en Europa el primer eclipse solar total del siglo XXI

El 12 de agosto, se observó por primera vez en el siglo XXI un eclipse solar total en algunas regiones de Europa. Durante este fenómeno natural, la Luna ocultó por completo el Sol y su disco luminoso dejó de verse brevemente. Meduza informó al respecto.

El eclipse solar total pudo observarse en Groenlandia, Islandia, Portugal y algunas zonas de España. Quienes contemplaron el cielo en estos países fueron testigos de un raro fenómeno astronómico.

Sin embargo, en otras zonas de Europa occidental el eclipse no fue total. Allí, la Luna ocultó entre el 85 % y el 95 % del disco solar.

El eclipse solar total anterior observado en la Europa continental tuvo lugar en 1999. Por eso, el fenómeno de esta ocasión tuvo una importancia especial para los aficionados a la astronomía y los observadores de los cuerpos celestes.

El próximo eclipse solar total tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Podrá observarse desde el sur de España y algunas zonas del norte de África.