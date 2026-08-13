Samsung abandona el diafragma variable en las cámaras del Galaxy S27

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha renunciado a su intención de incorporar la tecnología de diafragma variable en la futura serie de smartphones insignia Galaxy S27. Según información difundida por fuentes reputadas del sector, la compañía había estudiado seriamente recuperar esta función en las cámaras de sus dispositivos móviles, pero finalmente decidió abandonar el proyecto. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Se espera que los dispositivos de la gama Galaxy S27 se presenten en el primer semestre de 2027. El mecanismo de diafragma variable permite regular directamente la cantidad de luz que llega al sensor a través de las lentes. Esto permite controlar con mayor precisión la exposición y la profundidad de campo: se reduce el tamaño de la apertura en entornos muy luminosos y se aumenta en condiciones oscuras, lo que mejora considerablemente la calidad de las fotografías.

Historia y fase de pruebas de la tecnología

Samsung ya tiene experiencia con esta solución. La compañía utilizó anteriormente una tecnología similar en sus smartphones insignia Galaxy S9 y Galaxy S10, presentados en 2018 y 2019, respectivamente. Sin embargo, a partir de 2020, los ingenieros surcoreanos abandonaron este componente de hardware y centraron la mayor parte de sus esfuerzos en el procesamiento de imágenes mediante software e inteligencia artificial.

Según Ixbt.com, Samsung trabajó con su filial Samsung Electro-Mechanics y con destacados fabricantes de cámaras como MCNEX en el desarrollo de un mecanismo de diafragma variable para el Galaxy S27. Según el plan, esta nueva capacidad óptica debía utilizarse en el módulo principal de los futuros smartphones.

Motivos del abandono y condiciones del mercado

Una de las principales razones del renovado interés por esta función podría haber sido la posible aparición de una tecnología similar en los futuros modelos iPhone 18 Pro y Pro Max. Aun así, los especialistas de Samsung analizaron varios factores importantes antes de tomar la decisión final.

En primer lugar, añadir un mecanismo de diafragma variable a la construcción de la cámara aumenta considerablemente el coste de fabricación del dispositivo y hace que el cuerpo sea más grueso. En segundo lugar, los análisis realizados por la compañía demostraron que las ventajas reales de esta tecnología para los usuarios modernos de smartphones no bastaban para justificar plenamente sus elevados costes.

Las condiciones del mercado mundial también influyeron en esta decisión. En particular, el aumento de los precios de los chips de memoria y de otros componentes esenciales está ejerciendo una presión financiera adicional sobre los fabricantes. Por ello, Samsung prefirió centrarse en otras áreas prioritarias para las cámaras de sus smartphones insignia.