Descubren un misterioso «pez diablo de las cavernas» ciego bajo una base militar de Estados Unidos

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Descubren un misterioso «pez diablo de las cavernas» ciego bajo una base militar de Estados Unidos

En una cueva situada bajo una base militar del estado de Alabama, en Estados Unidos, los científicos identificaron una especie de pez completamente nueva. Este animal, sin ojos ni pigmentos en el cuerpo y de aspecto azul eléctrico tenue durante toda su vida, recibió por su apariencia inusual el apodo de «pez diablo de las cavernas» .

La nueva especie fue descubierta por investigadores de la Universidad de Alabama en Huntsville, en la cueva Bobcat Cave, situada bajo la base militar estadounidense de Redstone Arsenal. Su nombre científico es Demogorgonichthys arcanus , y el nombre «Demogorgon» alude a un famoso personaje mitológico del videojuego «Dungeons & Dragons» y de la serie «Stranger Things». «Arcanus» significa «oculto» o «misterioso».

Según el director del estudio, el Dr. Matthew L. Nimiller, los científicos no esperaban encontrar en la actualidad un linaje completamente nuevo de peces de agua dulce en el este de Norteamérica. Comparó el hallazgo con el descubrimiento sorprendente de una nueva especie de gran felino.

Dos especies de peces viven en una misma cueva

Un pez de cueva ciego y semitransparente yace sobre un fondo rocoso.

Otro aspecto interesante del descubrimiento es que en la cuenca donde se encontró el nuevo pez también vive el Southern Cavefish . Sin embargo, ambas especies no están estrechamente emparentadas.

Los científicos creen que se adaptaron de forma independiente al entorno subterráneo, con millones de años de diferencia. Durante este proceso, ambas perdieron por separado la capacidad de ver y los pigmentos corporales. Este fenómeno es un claro ejemplo de evolución convergente.

Curiosamente, el sistema de cuevas de Bobcat Cave se ha monitoreado de forma regular durante al menos 30 años. Aun así, el hallazgo de un pez nuevo precisamente en este lugar fue una gran sorpresa para los investigadores.

La contaminación amenaza a este pez único

Un grupo de personas realiza investigaciones en una cueva oscura, rocosa y de aguas poco profundas.

El «pez diablo de las cavernas» solo se ha identificado hasta ahora en una cueva y en el acuífero subterráneo conectado a ella. Por eso es muy sensible a la calidad del agua y a los cambios hidrológicos.

Aunque la base militar protege la cueva directamente de la intervención humana, la contaminación de la superficie, los sedimentos y los cambios en las condiciones del agua podrían poner en peligro a esta nueva especie.

Los investigadores informaron de que, durante las dos últimas décadas, se detectaron niveles elevados de metales pesados como cadmio, cromo y plomo en muestras de agua de Bobcat Cave. Es posible que esta contaminación esté relacionada con sustancias químicas procedentes de las actividades de la base militar.

Aun así, la investigación científica continúa. Los investigadores quieren estudiar más a fondo el origen del nuevo pez, su forma de vida y cómo se adaptó a este singular entorno subterráneo.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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