Un tiburón devorador de hombres aparece inesperadamente frente a Massachusetts

Frente a Cape Cod, en el estado estadounidense de Massachusetts, unos pescadores se encontraron con un « invitado » inesperado. Durante una jornada de pesca deportiva, los hermanos Nate y Nelson Ruett capturaron un joven tiburón tigre.

A finales de julio, los hermanos pescaron desde la orilla un tiburón de aproximadamente 1,5 metros. Llevaban varias horas buscando tiburones marrones, mucho más comunes. Sin embargo, al ver las rayas horizontales del cuerpo del tiburón que sacaron del agua, Nate comprendió de inmediato que era un tiburón tigre.

« ¡Es un tiburón tigre! », le comunicó Nate asombrado a su hermano. Contó que al principio no le creyeron. Más tarde, el tamaño del tiburón y sus características externas confirmaron que pertenecía a esa especie.

Los tiburones tigre suelen encontrarse con mayor frecuencia en aguas meridionales más cálidas, como las del mar Caribe. Son conocidos por no ser selectivos con la comida y pueden tragar desde peces, crustáceos y aves marinas hasta diversos objetos. Incluso se han encontrado zapatos y otros objetos artificiales en el estómago de algunos tiburones.

Los tiburones tigre adultos pueden superar los 4,5 metros de longitud y pesar más de 600 kilogramos. Se consideran una de las especies de tiburón relativamente peligrosas para los seres humanos. Aun así, los ataques sin provocación son poco frecuentes.

Los especialistas están prestando especial atención a la aparición de este joven tiburón tigre en Massachusetts. Según Jon Chisholm, científico del New England Aquarium de Boston, en los últimos años se han observado cada vez más ejemplares de esta especie en aguas septentrionales.

Los científicos relacionan este fenómeno con el calentamiento de los océanos. El aumento de la temperatura del agua podría estar convirtiendo las costas de Nueva Inglaterra en un entorno más favorable para los tiburones tigre que antes.

Los especialistas incluso estudian la posibilidad de que esta zona se convierta en el futuro en una «guardería» natural para los jóvenes tiburones tigre. De ser así, podría tratarse de uno de los cambios importantes del ecosistema marino.