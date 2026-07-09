Un pastor de 45 años sobrevive tras 30 minutos en las garras de un león

Un incidente inusual ocurrido en el estado de Gujarat, India, ha dejado al público atónito. Un pastor de 45 años, atacado por un león, logró sobrevivir durante casi 30 minutos en las garras del depredador. Lo más sorprendente es que salvó su vida al mantener la calma y no entrar en pánico. Así lo The Times of India ha informado.

Se informa que el suceso tuvo lugar en el pueblo de Garajiya, ubicado en la región de Palitana, estado de Gujarat. Kalu Parmar, de 45 años, fue atacado repentinamente por un león mientras sacaba a pastar a sus vacas por la mañana. El depredador lo derribó y lo mantuvo bajo su control durante casi media hora.

Según los testigos, el león observó los movimientos del pastor en varias ocasiones, pero Kalu Parmar permaneció completamente inmóvil sin entrar en pánico. Algunos informes sugieren incluso que acarició al animal para intentar calmarlo. Durante ese tiempo, las personas de los alrededores gritaron y lanzaron piedras para asustar al león.

«Estaba atando a mi vaca en el patio. Al girarme para entrar a casa, algo me golpeó con fuerza por detrás. Me tomó unos segundos entender lo que pasaba y darme cuenta de que era un león», relata Kalu Parmar.

En los videos difundidos en redes sociales se puede ver al león de pie sobre el pastor, quien yacía en el suelo. Posteriormente, gracias a los esfuerzos de los residentes locales y los rescatistas, el hombre fue salvado y trasladado al hospital. Aunque presentaba diversas heridas, los médicos confirmaron que su vida no corre peligro y que su estado es estable.

Los expertos señalan que en los últimos años ha aumentado el número de conflictos entre humanos y leones asiáticos en esta región. Las autoridades oficiales continúan investigando este incidente.