La joven estrella de la selección de Inglaterra, Jude Bellingham, se ha convertido en un verdadero líder en la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica. El centrocampista del Real Madrid ha disipado todas las dudas y críticas vertidas antes del torneo, convirtiéndose en el motor principal del equipo dirigido por Thomas Tuchel. Su actuación en los cuartos de final contra Noruega no solo aseguró la victoria, sino que también igualó uno de los hitos más grandes en la historia del fútbol. Así lo informa Goal.com .

En el partido contra Noruega, que terminó 2-1, Bellingham anotó un doblete. Con este resultado, logró igualar un récord de hace 40 años. Jude se convirtió en el segundo jugador en la historia en marcar un doblete en dos partidos consecutivos de eliminación directa. Anteriormente, este logro fue alcanzado por el legendario Diego Maradona en la Copa del Mundo de 1986. Actualmente, el futbolista inglés de 23 años lidera la carrera por la Bota de Oro con 6 goles en el torneo.

Críticas y la reacción de Morgan Rogers

Antes de la competición, algunos medios de comunicación escribieron que Jude Bellingham debería ser excluido del once inicial en favor de Morgan Rogers, jugador del Aston Villa. Sin embargo, el propio Rogers considera que tales debates son totalmente infundados e ilógicos. Destacó que el papel de Bellingham, dentro y fuera del campo, es incomparable para el equipo.

En una entrevista con FOX Sports, Rogers dijo: «¿Quizás sea el mejor jugador del torneo? Algunos pensaban que no debería jugar o no estar en la convocatoria, es simplemente ridículo. Está demostrando una y otra vez lo gran jugador que es en el escenario mundial. Jude es un ejemplo para todos, no solo por sus goles, sino también por su ética de trabajo en el campo ».

De hecho, en el partido contra Noruega, Jude Bellingham no solo marcó dos goles, sino que completó 7 regates exitosos y obligó a los rivales a cometer numerosas faltas. Los noruegos, liderados por Erling Haaland, no encontraron respuesta ante el dominio de Bellingham en el centro del campo. Su estado físico y su entrega total hasta el final del partido son muy valorados por sus compañeros.

Según Goal.com, la selección de Inglaterra obtuvo su pase a las semifinales tras esta victoria. El estado de forma fenomenal de Bellingham ha sido un paso crucial hacia el tan esperado título de los «Three Lions». Durante el torneo, se ha consolidado como un centrocampista «box-to-box», siendo no solo un finalizador, sino también un jugador activo en labores defensivas.

Actualmente, la comunidad futbolística inglesa y los aficionados están maravillados con el juego de Bellingham. Las críticas han sido reemplazadas por aplausos. Como señaló Morgan Rogers, Jude sale del campo agotado tras cada partido porque lo da todo por el equipo. Esta entrega está dando sus frutos y acercando a Inglaterra a la gloria mundial.