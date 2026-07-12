El senador estadounidense Lindsey Graham fallece a los 71 años

El senador estadounidense Lindsey Graham falleció a los 71 años. Su oficina de prensa lo informó a través de sus páginas oficiales en las redes sociales X y Facebook.

Según el comunicado, el senador murió la noche del sábado 11 de julio tras una enfermedad breve y repentina.

«El senador estadounidense Lindsey Graham falleció la noche del sábado 11 de julio tras una enfermedad breve y repentina. La familia del senador Graham agradece las oraciones y el apoyo recibidos en estos momentos difíciles y pide respeto a su privacidad», señala el comunicado oficial.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, también confirmó el fallecimiento del senador.

«El senador Lindsey Graham fue una de las personas y senadores más grandes que he conocido. Siempre trabajó por el bien del pueblo y fue un verdadero patriota para Estados Unidos. Extrañaremos mucho a Lindsey Graham», escribió Trump.

La cadena NBC News, citando fuentes policiales, informó que los servicios de emergencia acudieron a la casa del senador tras una llamada por un paro cardíaco.

Como dato, Lindsey Graham nació en 1955. Fue miembro del Senado de EE. UU. por el estado de Carolina del Sur desde enero de 2003. Desde enero de 2025, se desempeñaba como presidente del Comité de Presupuesto del Senado de EE. UU.