Un error de un segundo: una ametralladora apunta hacia el instructor durante el entrenamiento (video)

Un video que muestra el entrenamiento de una tripulación de un sistema de defensa aérea móvil ruso está siendo discutido en las redes sociales. En el video se ve al ametrallador perder el control del arma.

Según los informes, el tirador no pudo controlar el fuerte retroceso al disparar con una ametralladora "YakB-12,7". Como resultado, el arma giró instantáneamente hacia donde estaba el instructor.

La situación fue peligrosa. Si la dirección del arma hubiera cambiado un poco más, el entrenamiento podría haber terminado en tragedia. Se informa que el instructor logró apartarse a tiempo.

Según las hipótesis iniciales, el incidente pudo haber sido causado no solo por el factor humano, sino también por el diseño del equipo. El fuerte retroceso de la ametralladora y su instalación afectan directamente la seguridad.

Las fuentes oficiales aún no han dado comentarios detallados sobre el incidente. El video ha demostrado una vez más la importancia de las reglas de seguridad en los entrenamientos militares.