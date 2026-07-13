Jamenei advierte a EE. UU. e Israel con una nueva declaración
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El líder supremo de Irán advirtió a Estados Unidos e Israel que recibirán una respuesta por los recientes ataques contra la República Islámica.
Escribió sobre esto en su página de redes sociales. En su declaración, Jamenei mencionó a los fallecidos a causa de los ataques y prometió que se tomarían represalias.
«Juramos vengar a todos los mártires que cayeron en estas dos guerras», escribió.
Jamenei enfatizó que, independientemente de quién gobierne Irán, Estados Unidos e Israel responderán por estos ataques.
Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre qué medidas tomará la parte iraní tras la declaración.
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