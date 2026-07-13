El desarrollo y la implementación de tecnologías de IA se están convirtiendo en una carga financiera sin precedentes para los gigantes tecnológicos globales. Según análisis de Bloomberg, la deuda total de Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle, considerados los mayores actores del sector, ha aumentado en 350 mil millones de dólares en los últimos cinco años. La mayor parte de estos fondos se destina a la formación de modelos de IA y a la construcción de centros de datos (data-center) modernos que aseguran su funcionamiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Hoy en día, la infraestructura de IA es significativamente más costosa que los sistemas de servidores tradicionales. Los centros de datos de nueva generación requieren miles de aceleradores NVIDIA especializados, así como sistemas de suministro eléctrico y refrigeración extremadamente potentes. Por ello, los gastos de capital de las grandes corporaciones se han disparado. Por ejemplo, el año pasado, estas cinco empresas gastaron más de 10 mil millones de dólares en intereses de deuda, el doble que en 2019.

Estabilidad financiera y rebaja de calificaciones

La situación financiera varía entre las empresas. Aunque Alphabet ( Google ) sigue teniendo un alto flujo de caja libre, el flujo de caja de Amazon resultó negativo al cierre del primer trimestre de este año. La situación de Oracle es más preocupante: la agencia de calificación internacional S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia de la empresa al nivel de inversión más bajo debido a los enormes gastos en infraestructura de IA.

Gil Luria, analista de DA Davidson & Co., destaca que el modelo de negocio de los desarrolladores de software está cambiando radicalmente. Mientras que antes estas empresas operaban sin grandes gastos de capital, ahora la computación en la nube y las tecnologías de IA las obligan a invertir miles de millones de dólares en infraestructura de servidores. Esto afecta negativamente el beneficio neto y las reservas de efectivo de la mayoría de las corporaciones.

Riesgos futuros y escepticismo de los inversores

Los ejecutivos de las empresas, incluidos el CEO de Amazon, Andy Jassy, y el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, confían en que estos gastos se justificarán. En su opinión, la demanda de potencia de cálculo para IA supera actualmente la oferta y estas inversiones generarán grandes beneficios en el futuro. Sin embargo, el mercado de bonos y los grandes inversores actúan con cautela. En particular, la demanda de los bonos de 25 mil millones de dólares emitidos recientemente por Amazon fue mucho menor de lo esperado.

Jason Pompei, analista de Fitch Ratings, señala que es difícil sacar conclusiones precisas sobre el retorno de estas inversiones por ahora. En su opinión, el actual entusiasmo en torno a la IA se basa en gran medida en expectativas de crecimiento futuro. Para 2026, las mayores empresas tecnológicas planean gastar hasta 725 mil millones de dólares en centros de datos y chips NVIDIA.

Los expertos advierten que, como en el caso de Intel, incluso los líderes del mercado pueden enfrentar una crisis debido a decisiones estratégicas erróneas y deudas masivas. En un momento en que el uso de servicios globales de IA también aumenta en el mercado de Uzbekistán, la estabilidad financiera de estos gigantes tecnológicos se vuelve crucial para la economía digital mundial.