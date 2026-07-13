Científicos encuentran una forma de controlar el fenómeno de El Niño iluminando las nubes marinas

Científicos del Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California han propuesto un nuevo método para controlar el fenómeno de El Niño, causante de desastres climáticos. Los investigadores han demostrado que, mediante la tecnología de iluminación de nubes marinas (Marine Cloud Brightening — MCB), es posible mitigar significativamente los procesos de calentamiento extremo en el océano Pacífico. Este método se basa en rociar partículas microscópicas de aerosol en las nubes sobre el océano para aumentar su capacidad de reflejar la luz solar. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el estudio publicado en la revista Science Advances, este proyecto no se considera como un medio para enfriar el planeta de forma permanente, sino como una herramienta de intervención a corto plazo ante eventos climáticos peligrosos específicos. El equipo dirigido por Kate Ricke y Jessica Wan estudió los terribles incendios forestales ocurridos en Australia entre 2019 y 2020 como un ejemplo de experimento natural. En aquel entonces, las enormes cantidades de aerosoles elevadas a la atmósfera hicieron que las nubes en la parte sureste del océano Pacífico fueran más brillantes, provocando el enfriamiento de la superficie del agua.

Lecciones de los incendios en Australia

El proceso natural ocurrido durante el "Verano Negro" (Black Summer) en Australia impulsó el fenómeno prolongado de La Niña entre 2020 y 2023. Los científicos utilizaron estos datos para modelar cuán efectiva sería una intervención artificial. El estudio analizó los casos de El Niño más potentes de 1997-1998 y 2015-2016. Los resultados mostraron que si el proceso de iluminación de nubes comienza en junio y continúa hasta febrero, es posible reducir la temperatura del océano hasta en 1,88 °C.

Sin embargo, el momento de la intervención es crucial. Si el proceso comienza tarde, por ejemplo en diciembre, el efecto de enfriamiento será de apenas 0,31 °C. Esto significa que, para que la manipulación climática dé el resultado esperado, debe llevarse a cabo a tiempo y sobre la base de un plan preciso. La tecnología MCB es capaz no solo de reflejar la luz solar, sino también de alterar la compleja cadena de dependencia entre el océano y los vientos.

Capacidades técnicas y riesgos inesperados

Aunque el proyecto tiene sus aspectos positivos, los científicos también advierten sobre sus consecuencias negativas. El proceso de modelado reveló que tal enfriamiento artificial en el océano Pacífico podría causar cambios inesperados en otras partes del mundo. En particular, en algunos escenarios se observó un aumento de la temperatura en las regiones de Europa y Asia. Esto confirma una vez más cuán estrechamente vinculados están los sistemas climáticos entre sí.

Desde un punto de vista técnico, para implementar este proyecto se necesitaría una flota inmensa. Según los cálculos de los científicos, se requerirían alrededor de 2400 barcos especiales para rociar aerosoles en aproximadamente el 7 % de la superficie oceánica. Esta cifra equivale a casi el 2 % de la flota mercante mundial. Según la información de ixbt.com, aunque una intervención de tal escala es tecnológicamente posible, aún quedan muchas preguntas abiertas sobre su seguridad ecológica.

En conclusión, se puede decir que la tecnología de iluminación de nubes marinas podría convertirse en un escudo contra las sequías e inundaciones causadas por El Niño en el futuro. Pero este método no debe verse como una solución absoluta a los problemas climáticos, sino solo como una medida temporal. Por ahora, los científicos continúan estudiando más profundamente los resultados de este "experimento natural".