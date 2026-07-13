Complicaciones graves tras comer sushi: ¿qué advierten los médicos?

El sushi puede causar infecciones peligrosas, aunque no es algo que ocurra siempre. El riesgo está relacionado principalmente con el pescado crudo, los huevos o productos que no han sido procesados adecuadamente.

Si el producto está contaminado con bacterias como la Salmonella, entra al organismo a través de los alimentos. Esta infección puede provocar diarrea, fiebre, dolor abdominal y una deshidratación severa.

En la mayoría de las personas, la enfermedad desaparece en pocos días. Sin embargo, en niños, ancianos y personas con el sistema inmunológico debilitado, la infección puede ser más grave. En algunos casos, es necesario hospitalizar al paciente.

Según la información difundida, una paciente fue tratada en cuidados intensivos tras una infección grave y posteriormente desarrolló parálisis de Bell. Se trata de una parálisis del nervio facial que se manifiesta con la pérdida de movilidad en un lado de la cara.

Sin embargo, la infección por Salmonella no es una causa habitual de la parálisis de Bell. Dicha relación es poco frecuente y cada caso debe ser evaluado médicamente de forma individual.

Al consumir sushi, es necesario elegir un lugar de confianza, prestar atención a la frescura del producto y verificar que se cumplan las normas sanitarias.