Redes neuronales modelaron el proceso de formación de oro y platino en el universo

·29·Tecnología
Redes neuronales modelaron el proceso de formación de oro y platino en el universo

Astrofísicos del Centro de Investigación de Iones Pesados (GSI, Alemania) han logrado modelar en tiempo real la formación de elementos pesados como resultado de la colisión de estrellas de neutrones mediante redes neuronales. Este nuevo método, llamado RHINE, abre una nueva era en el uso de la AI para estudiar los procesos físicos más complejos del universo. Así lo informa Ixbt.com informa .

La aparición de oro, platino y muchos otros metales pesados en el universo está ligada precisamente a la colisión de estrellas de neutrones: el proceso r (captura rápida de neutrones). Hasta ahora, los científicos enfrentaban grandes dificultades para calcular este proceso, ya que la potencia de las supercomputadoras existentes no era suficiente para calcular simultáneamente la interacción de unos 3000 isótopos diferentes.

Se eliminaron los errores de los métodos tradicionales

Anteriormente, tales simulaciones se realizaban en dos etapas: primero se modelaba la colisión y luego se calculaban las reacciones nucleares por separado. Sin embargo, según Ixbt.com, este enfoque era incorrecto, ya que no tenía en cuenta la influencia de la energía liberada en el movimiento de la materia. El método RHINE, mediante redes neuronales, combinó ambos procesos.

Los investigadores crearon un conjunto de 16 redes neuronales especializadas. En lugar de rastrear miles de isótopos, analizan algunas características físicas clave del entorno: la proporción de neutrones, protones y núcleos pesados. Esto aumentó la velocidad de cálculo varias veces, acercando el proceso al tiempo real.

Importancia práctica del descubrimiento

Las pruebas realizadas con el nuevo modelo arrojaron resultados inesperados. Al tener en cuenta la energía liberada por el proceso r, se descubrió que la velocidad media de la materia expulsada al universo aumenta un 40 % y su masa un 20 %. Esta energía ayuda a la materia a superar la gravedad del objeto central (agujero negro).

Además, los datos obtenidos mediante la red neuronal permiten predecir con mayor precisión el brillo de una kilonova, el destello que ocurre tras la colisión de estrellas de neutrones. Según los cálculos, 10 días después de la colisión, dicho destello será el doble de brillante de lo que se estimaba anteriormente. Esto ayudará a los astrónomos a obtener datos más precisos al observar eventos como GW170817 a través de telescopios.

Actualmente, el código RHINE y los modelos de redes neuronales están disponibles para acceso abierto. Esto servirá como una nueva herramienta para que científicos de todo el mundo estudien los procesos más misteriosos del universo y analicen datos de futuros observatorios de ondas gravitacionales. Esta tecnología fue entrenada en la plataforma PyTorch y es un brillante ejemplo de la integración exitosa de la astrofísica moderna y la AI.

АстрофизикаНейротармоқСунъий ИнтеллектНейтрон ЮлдузларКоинот
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Flexibilización de las normas de seguridad nuclear en EE. UU.: posible abandono del principio ALARAFlexibilización de las normas de seguridad nuclear en EE. UU.: posible abandono del principio ALARAHoy, 01:57Las tarjetas gráficas AMD alcanzan el nivel de NVIDIA e Intel Arc: Revolución en la generación de framesLas tarjetas gráficas AMD alcanzan el nivel de NVIDIA e Intel Arc: Revolución en la generación de framesHoy, 01:25Los procesadores Intel Nova Lake-S contarán con una potencia gráfica récordLos procesadores Intel Nova Lake-S contarán con una potencia gráfica récordAyer, 23:55Timex presenta un nuevo reloj con caja de titanio para buceadores profesionalesTimex presenta un nuevo reloj con caja de titanio para buceadores profesionalesAyer, 23:29Airbus cambia su estrategia: la era de los aviones gigantes da paso a modelos compactosAirbus cambia su estrategia: la era de los aviones gigantes da paso a modelos compactosAyer, 22:54Xiaomi lanza la placa de cocina inteligente y segura Mijia Timed Gas Stove 3Xiaomi lanza la placa de cocina inteligente y segura Mijia Timed Gas Stove 3Ayer, 22:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre