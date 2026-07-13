AMD presenta 11 nuevos procesadores Ryzen: ¿dónde está la arquitectura Zen 5?

AMD, uno de los actores líderes en el mercado de semiconductores, ha ampliado su línea de productos con 11 nuevos modelos. Aunque estos chips de las series Ryzen 200 y Ryzen 100 se presentan oficialmente como nuevos, tecnológicamente no ofrecen los cambios revolucionarios que esperaban los usuarios. Esto demuestra la estrategia de la empresa para fortalecer su posición en los segmentos de gama media y económica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, los 11 procesadores presentados no se basan en la arquitectura más reciente Zen 5, sino en la arquitectura Zen 4, una generación anterior. Esta situación causó cierta sorpresa entre los entusiastas de la tecnología, ya que los nuevos números de serie normalmente deberían indicar un nuevo proceso tecnológico. Sin embargo, AMD prefirió esta vez optimizar la arquitectura existente.

Confusiones técnicas y la serie Ryzen 100

Existen malentendidos en torno a la nueva serie Ryzen 100. Las especificaciones técnicas en el sitio oficial de AMD indican que estos chips pertenecen a la familia Hawk Point y están fabricados con un proceso de 4 nm. Al mismo tiempo, en otra sección se menciona la arquitectura Zen 3+ como base. Según los expertos, es muy probable que se trate de un error técnico y que los chips funcionen bajo la arquitectura Zen 4.

Otro aspecto destacable es la estructura específica del modelo Ryzen 3 205. Aunque este procesador cuenta con seis núcleos (dos núcleos Zen 4 completos y cuatro núcleos de eficiencia energética Zen 4C), se indica que solo funciona con ocho hilos. Esto podría significar que AMD ha desactivado deliberadamente la función SMT en los núcleos pequeños o que se trata de otra imprecisión en las especificaciones.

Posición e importancia en el mercado

Esta actualización también es importante para el mercado informático, ya que los procesadores Ryzen son muy populares en nuestra región por su relación precio-rendimiento. El relanzamiento de la arquitectura Zen 4 bajo una nueva serie ayudará a estabilizar los precios de las computadoras portátiles y los equipos preensamblados. Es una solución ideal para los usuarios que no necesitan los últimos chips Zen 5 pero buscan potencia moderna.

Este paso de AMD tiene como objetivo no perder el segmento de portátiles de gama media y económica frente a Intel. Aunque la marca utiliza nuevos nombres, ofrece a los usuarios tecnologías probadas y estables. A continuación se presentan las características principales de la nueva familia de procesadores:

Arquitectura Zen 4 para las series Ryzen 200 y Ryzen 100;

Estructura de núcleos híbrida para mejorar la eficiencia energética;

Tecnología de fabricación de 4 nm (Hawk Point);

Rendimiento adaptado para dispositivos del segmento económico.

En conclusión, aunque AMD no ha revolucionado el mercado con estos 11 nuevos procesadores, ha ampliado significativamente su surtido. Ahora, los usuarios tienen una mayor capacidad de elección según sus necesidades. Sin embargo, aquellos que esperan el máximo rendimiento tendrán que seguir esperando los modelos insignia basados en la arquitectura Zen 5.