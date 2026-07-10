¿Hay armas nucleares ocultas en el espacio? Científicos encontraron la respuesta

Las preocupaciones sobre la posibilidad de ocultar armas nucleares en el espacio han vuelto a la agenda. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han presentado una nueva tecnología que permite detectar armas nucleares escondidas en satélites. Según los expertos, este es el primer método anunciado públicamente capaz de verificar de forma remota la presencia de armas de destrucción masiva en el espacio.

Se informa que, de acuerdo con el «Tratado sobre el espacio ultraterrestre» adoptado en 1967, está prohibido colocar armas nucleares en la órbita terrestre. Sin embargo, hasta ahora no había sido posible determinar de manera fiable si tales armas existían en los satélites.

La tecnología propuesta por el científico del MIT, Areg Danagulyan, se considera una solución a este problema. El sistema de sensores especiales que desarrolló se acerca a una distancia segura del satélite sospechoso y registra las partículas radiactivas que emite.

Según el estudio, un sensor de gran tamaño puede detectar materiales nucleares con una precisión del 99% si realiza una vigilancia durante una semana a una distancia de unos 4 kilómetros. Si la distancia se reduce a 1000 metros o se utilizan varios sensores compactos, el tiempo de verificación puede reducirse a unas pocas horas.

El dispositivo funciona detectando los neutrones emitidos por elementos radiactivos como el uranio y el plutonio. El científico publicó los resultados de su investigación en la prestigiosa revista científica Nature .

Los expertos recuerdan que las explosiones nucleares en el espacio no son una amenaza nueva para la humanidad. Por ejemplo, en 1962, Estados Unidos probó un dispositivo termonuclear con una potencia de 1,4 megatones en órbita. Como resultado de este experimento, varios satélites quedaron fuera de servicio y se observaron fuertes efectos de radiación.

Hoy en día, las preocupaciones sobre la carrera armamentista en el espacio se están intensificando. En particular, el lanzamiento del satélite ruso «Cosmos-2553» en 2022 provocó diversas especulaciones en los países occidentales. Algunos funcionarios estadounidenses no descartan que este aparato pueda servir en el futuro para probar tecnologías nucleares antisatélite. Rusia, por su parte, no ha reconocido oficialmente estas acusaciones.

El Dr. Danagulyan señala que esta tecnología aún no se ha convertido en un sistema práctico completo. Por ahora, ha demostrado que la creación de tales detectores es científicamente posible. La siguiente etapa requiere el apoyo de estados, centros científicos y organizaciones internacionales para llevar a cabo este proyecto.

Según los expertos, si la tecnología se pone en práctica, podría convertirse en una herramienta importante para fortalecer el control internacional sobre el armamento espacial y consolidar la confianza entre los países.