¿Hay armas nucleares ocultas en el espacio? Científicos encontraron la respuesta

·31·Mundo
¿Hay armas nucleares ocultas en el espacio? Científicos encontraron la respuesta

Las preocupaciones sobre la posibilidad de ocultar armas nucleares en el espacio han vuelto a la agenda. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han presentado una nueva tecnología que permite detectar armas nucleares escondidas en satélites. Según los expertos, este es el primer método anunciado públicamente capaz de verificar de forma remota la presencia de armas de destrucción masiva en el espacio.

Se informa que, de acuerdo con el «Tratado sobre el espacio ultraterrestre» adoptado en 1967, está prohibido colocar armas nucleares en la órbita terrestre. Sin embargo, hasta ahora no había sido posible determinar de manera fiable si tales armas existían en los satélites.

La tecnología propuesta por el científico del MIT, Areg Danagulyan, se considera una solución a este problema. El sistema de sensores especiales que desarrolló se acerca a una distancia segura del satélite sospechoso y registra las partículas radiactivas que emite.

Según el estudio, un sensor de gran tamaño puede detectar materiales nucleares con una precisión del 99% si realiza una vigilancia durante una semana a una distancia de unos 4 kilómetros. Si la distancia se reduce a 1000 metros o se utilizan varios sensores compactos, el tiempo de verificación puede reducirse a unas pocas horas.

El dispositivo funciona detectando los neutrones emitidos por elementos radiactivos como el uranio y el plutonio. El científico publicó los resultados de su investigación en la prestigiosa revista científica Nature .

Los expertos recuerdan que las explosiones nucleares en el espacio no son una amenaza nueva para la humanidad. Por ejemplo, en 1962, Estados Unidos probó un dispositivo termonuclear con una potencia de 1,4 megatones en órbita. Como resultado de este experimento, varios satélites quedaron fuera de servicio y se observaron fuertes efectos de radiación.

Hoy en día, las preocupaciones sobre la carrera armamentista en el espacio se están intensificando. En particular, el lanzamiento del satélite ruso «Cosmos-2553» en 2022 provocó diversas especulaciones en los países occidentales. Algunos funcionarios estadounidenses no descartan que este aparato pueda servir en el futuro para probar tecnologías nucleares antisatélite. Rusia, por su parte, no ha reconocido oficialmente estas acusaciones.

El Dr. Danagulyan señala que esta tecnología aún no se ha convertido en un sistema práctico completo. Por ahora, ha demostrado que la creación de tales detectores es científicamente posible. La siguiente etapa requiere el apoyo de estados, centros científicos y organizaciones internacionales para llevar a cabo este proyecto.

Según los expertos, si la tecnología se pone en práctica, podría convertirse en una herramienta importante para fortalecer el control internacional sobre el armamento espacial y consolidar la confianza entre los países.

Instituto Tecnológico de MassachusettsAreg DanagulyanNatureEstados UnidosKosmos-2553
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un instructor salta del avión y deja a su alumno solo en el cieloUn instructor salta del avión y deja a su alumno solo en el cieloHoy, 01:57Misterioso robo de medicamentos adelgazantes por 1,3 millones de dólares en el Reino UnidoMisterioso robo de medicamentos adelgazantes por 1,3 millones de dólares en el Reino UnidoHoy, 01:33Ucrania se acerca a las pruebas de misiles: Moscú fue mencionado en la declaraciónUcrania se acerca a las pruebas de misiles: Moscú fue mencionado en la declaraciónAyer, 23:48Tragedia en la ciudad que produce el 20 % del calzado mundialTragedia en la ciudad que produce el 20 % del calzado mundialAyer, 22:22Ofertas de paz rechazadas: Putin prepara una nueva ofensivaOfertas de paz rechazadas: Putin prepara una nueva ofensivaAyer, 21:35Muhammad vuelve a ser el nombre más popular en InglaterraMuhammad vuelve a ser el nombre más popular en InglaterraAyer, 20:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital