Los entrenadores con más victorias en el Real Madrid bajo la era Pérez

·29·Deportes
Los entrenadores con más victorias en el Real Madrid bajo la era Pérez

Se ha publicado el ranking de los entrenadores que han dirigido al Real Madrid durante la presidencia de Florentino Pérez, basado en su porcentaje de victorias. El primer lugar corresponde a Manuel Pellegrini.

Pellegrini ganó el 75 % de sus partidos con el Real. José Mourinho ocupa el segundo lugar con un 72 % de efectividad. Carlo Ancelotti se sitúa en la tercera posición con un 71 %.

Xabi Alonso registró un 70,6 %. El porcentaje de victorias de Zinedine Zidane se sitúa en el 65,8 %.

Curiosamente, aunque Zidane es quinto en la lista, tiene un lugar especial como el entrenador que ganó la Champions League tres veces consecutivas con el Real Madrid.

Porcentaje de victorias de los entrenadores en la era Pérez:

• Manuel Pellegrini — 75 %
• José Mourinho — 72 %
Carlo Ancelotti — 71 %
• Xabi Alonso — 70,6 %
• Zinedine Zidane — 65,8 %

Real MadridФлорентино ПересПеллегриниМоуриньюАнчелоттиХаби Алонсо
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