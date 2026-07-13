El padre está en el tren y la niña se queda sola en el andén

En Polonia, una niña de 5 años se quedó sola en el andén de una estación debido a una situación inesperada. Resultó que, mientras su padre subía al vagón para recoger el equipaje, las puertas del tren se cerraron y el convoy comenzó a moverse.

En un video difundido en redes sociales se observa a la pequeña corriendo tras el tren en marcha. Los ciudadanos que presenciaron el hecho ayudaron de inmediato a la niña y notificaron a las autoridades.

Los agentes de policía que llegaron al lugar garantizaron la seguridad de la niña y, en poco tiempo, lograron reunirla con sus padres. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente.