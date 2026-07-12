Fallece el ex emir de Qatar, 4 días de luto nacional

El ex emir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, padre del actual jefe de Estado, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, ha fallecido a los 74 años. Se ha declarado un luto oficial de cuatro días en el país tras su muerte, según informaron fuentes oficiales locales.

Se ha anunciado que los actos de luto comenzarán el 13 de julio en todo Qatar. Con motivo de ello, las actividades de las instituciones públicas y varias organizaciones sociales han sido suspendidas temporalmente, y las banderas nacionales ondean a media asta.

El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani gobernó Qatar entre 1995 y 2013 y es reconocido como uno de los estadistas que más contribuyó al desarrollo moderno del país.

Bajo su mandato, la economía de Qatar creció rápidamente, las inversiones internacionales aumentaron y el país se convirtió en uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del mundo. Asimismo, la influencia política y económica internacional de Qatar aumentó significativamente.

Durante el mandato del ex emir, en 1996, Al Jazeera fue fundado. Posteriormente, esta cadena informativa se convirtió en uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo. Además, en 2004 se adoptó la primera Constitución permanente del país, estableciendo una base legal para la participación de las mujeres en las elecciones locales.

En 2013, el jeque Hamad transfirió voluntariamente el poder a su hijo, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Esta decisión fue considerada como uno de los hechos políticos más inusuales en la historia de los países del Golfo.

Hoy en día, Qatar es ampliamente reconocido por su participación activa en el ámbito internacional, su liderazgo en el sector energético y por haber sido el anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022.