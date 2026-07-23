Una novia iraní sorprende en redes al pedir 313 operaciones gratuitas como dote en lugar de oro

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Una novia iraní sorprende en redes al pedir 313 operaciones gratuitas como dote en lugar de oro

En una ceremonia de matrimonio celebrada en 2026 en el santuario sagrado del Imán Reza en Mashhad, Irán, se registró un acuerdo único. Se informa que tanto la novia como el novio son médicos que trabajan en el campo de la medicina.

Durante la boda, la novia no pidió joyas de oro, dinero ni bienes materiales como dote. Ella solicitó al novio que realizara cirugías gratuitas para pacientes que no pueden costear sus gastos médicos.

El novio aceptó esta petición y prometió operar sin costo alguno a 313 personas de escasos recursos a lo largo de su vida.

De esta manera, la dote en este matrimonio no se estableció para las necesidades personales de la novia, sino para apoyar a quienes necesitan atención médica. El novio deberá realizar las operaciones prometidas gradualmente a lo largo de su carrera profesional.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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