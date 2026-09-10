Presentado un kit de fotografía profesional para el flagship Vivo X500 Pro Max

Vivo ha presentado oficialmente una gama de accesorios exclusivos para su próximo flagship, el smartphone Vivo X500 Pro Max. Según informa el sitio ixbt.com, este nuevo kit amplía significativamente las capacidades fotográficas del dispositivo, permitiendo compararlo con una cámara de nivel profesional y distinguiéndolo claramente de otros productos de marcas líderes en el mercado. Así lo informa Ixbt.com informa el sitio.

Según un video promocional publicado por la compañía, el famoso músico y actor chino Jay Chou ha sido nombrado nuevo embajador de la marca Vivo en el ámbito de la fotografía móvil. Esta colaboración tiene como objetivo popularizar aún más las capacidades de la cámara de la marca.

Accesorios profesionales y capacidades únicas

El kit especial de fotografía móvil preparado para el smartphone incluye dos teleconvertidores, una funda protectora especial y una empuñadura profesional que garantiza un uso más cómodo del dispositivo. Esta empuñadura ergonómica convierte un teléfono común en un equipo de captura profesional.

Uno de los aspectos más destacados del conjunto de accesorios es la pantalla adicional que se fija magnéticamente al panel trasero. Esta pequeña pantalla actúa como un visor práctico para tomar selfies de alta calidad utilizando la cámara principal.

Diseño y fecha de presentación prevista

La apariencia del dispositivo es similar a la de los modelos de la generación anterior, conservando el gran bloque de cámara circular en el panel trasero. En el centro de este módulo óptico se encuentra el distintivo logotipo azul de Zeiss , que indica la alta calidad de la óptica.

Anteriormente, Vivo había anunciado oficialmente el diseño de tres nuevos modelos de la serie X500. La presentación completa de los smartphones de la gama X500 está programada para el 21 de septiembre de este año en China.

Se espera que durante la ceremonia de presentación no solo se muestren los smartphones, sino también los relojes inteligentes Vivo Watch 6 y los auriculares inalámbricos Vivo Buds Clip ante el público general.