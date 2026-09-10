Presentado el nuevo smartphone iPhone Duo de Apple

El primer dispositivo plegable tan esperado de Apple, el iPhone Duo, está a punto de llegar al mercado y las discusiones en torno a este gadget no cesan. Según ixbt.com, una de las preguntas que más preocupaba a los usuarios antes del lanzamiento del nuevo producto era la marca de pliegue en la pantalla interna, ese famoso problema persistente. Apple evita responder directamente a esta pregunta, intentando desviar la atención del público hacia otros aspectos. Así lo informa Ixbt.com informa .

En la página de preguntas frecuentes del sitio web oficial de la empresa, hay una pregunta específica sobre la zona de pliegue de la pantalla interna del iPhone Duo. Se pregunta abiertamente: «¿Tiene el iPhone Duo una marca de pliegue en la pantalla interna?». Sin embargo, la respuesta oficial dada por Apple se limita a señalar que la pantalla es «sorprendentemente plana y suave», sin confirmar explícitamente la ausencia total de costuras o marcas.

Soluciones técnicas y características de la pantalla

En los comunicados de prensa distribuidos sobre el dispositivo, Apple destaca que la pantalla especial de nanotextura está diseñada para minimizar la apariencia del pliegue. Asimismo, los documentos no mencionan cifras precisas sobre cuántos ciclos está diseñada para soportar la pantalla. No obstante, se afirma que el nuevo tipo de mecanismo de bisagra desarrollado por los ingenieros proporciona una resistencia suave y equilibrada para una durabilidad a largo plazo.

Según la información, este complejo mecanismo consta de más de cien componentes individuales. Además, para garantizar la robustez de la estructura del modelo iPhone Duo, se han instalado nervaduras especiales y un panel de titanio resistente debajo de la pantalla. Se espera que estas soluciones de ingeniería contribuyan a la durabilidad del gadget en el uso diario.

Situación real y primeras impresiones

Sin embargo, según el informe de ixbt.com, las fotos del iPhone Duo en manos de los primeros usuarios que ya han probado el dispositivo muestran una realidad diferente. En particular, se ha constatado que una línea de pliegue es claramente visible en la gran pantalla interna de 7,6 pulgadas. A pesar de esto, los expertos y usuarios en Internet elogian el alto rendimiento de la interfaz y las hermosas animaciones entre pantallas.

En el contexto de estas importantes noticias en el mundo de la tecnología, los procesos de venta ya han comenzado. En particular, en el mercado ruso, las preventas para los modelos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el nuevo iPhone Duo han comenzado oficialmente hoy. El éxito de este dispositivo plegable en el mercado global y cómo será recibido por los usuarios se aclarará en los próximos días.