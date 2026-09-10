El conflicto militar directo entre Estados Unidos e Irán en la región de Oriente Medio ha entrado en su fase más peligrosa y tensa. Tras la destrucción de 5 petroleros iraníes por parte del Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU., Teherán inició una operación de venganza sin precedentes. En la noche del miércoles, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzó potentes ataques con misiles contra una base aérea estadounidense en Jordania y dos destructores estadounidenses. El prestigioso CBS canal de televisión, citando fuentes, informa que varios aviones de combate estadounidenses resultaron gravemente dañados en la base de Jordania, y uno de los aviones de ataque perdió un ala. La situación se volvió tan crítica que el Pentágono decidió enviar inmediatamente un nuevo batallón de marines hacia las fronteras iraníes, mientras que en el estratégico estrecho de Ormuz resuenan explosiones aterradoras. ¿Qué famosos aviones F-15 y A-10 fueron alcanzados en la base estadounidense, cuántos misiles Patriot gastó la defensa aérea de EE. UU. y está la administración Trump preparándose para prolongar la guerra hasta 2027? Al final del artículo, les presentamos todos los detalles sobre la intriga principal: las misteriosas explosiones en la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz y el escenario de una guerra a gran escala que está envolviendo a la región.

Ataque de venganza nocturno en la base aérea Muwaffaq Salti: A-10 sin alas y F-15 dañados

Según informes del periodista de CBS Jennifer Jacobs y la cadena iraní Press TV, se registraron daños graves en la base aérea de Jordania:

Inhabilitación del avión de ataque: Como resultado del ataque, el famoso A-10 Thunderbolt II avión de ataque fue alcanzado y perdió un ala;

Ocho cazas dañados: Cerca de 8 F-15 cazas estacionados en la base sufrieron daños leves y fueron devueltos al servicio tras ser reparados;

Objetivos F-35 y F-16: Según una declaración de las fuerzas del CGRI de Irán, los ataques se dirigieron principalmente a los hangares y áreas de mantenimiento donde se encontraban los aviones más avanzados de EE. UU., los F-35, F-16 y F-15;

Más de 30 misiles Patriot: Para repeler el ataque, el ejército estadounidense se vio obligado a disparar más de 30 costosos Patriot misiles antiaéreos en una sola noche.

«Varios aviones militares estadounidenses resultaron dañados en la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania tras los ataques nocturnos con misiles de Irán. Estos ataques se llevaron a cabo en respuesta a la destrucción por parte de EE. UU. de cinco petroleros iraníes», escribió el periodista de CBS.

El contraataque del Pentágono: Marines y un plan militar hasta 2027

El Estado Mayor estadounidense está reforzando urgentemente su presencia militar en la región:

Movilización de un nuevo batallón expedicionario: El prestigioso The Wall Street Journal (WSJ) informa que el Pentágono enviará un nuevo batallón expedicionario de marines a zonas cercanas a las fronteras iraníes a finales de este otoño;

Relevo de 2400 soldados: Las nuevas fuerzas reemplazarán a los 2400 soldados del 11º batallón expedicionario que han estado de guardia desde junio en tres enormes buques de desembarco en el mar Arábigo, cerca de Irán;

Régimen de guerra hasta 2027: Según el WSJ, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha extendido el periodo de servicio de las unidades militares en la región hasta 2027 , lo que permitirá al presidente Donald Trumputilizar todas las opciones militares en un contexto de guerra prolongada;

Contingente de 50 000 efectivos y duración indefinida: El servicio de las unidades de defensa aérea compuestas por 50 000 soldados movilizados para derribar misiles balísticos y drones iraníes se ha extendido indefinidamente; además, están llegando escuadrones de F-16 de la Guardia Nacional de EE. UU. para reemplazar a los aviones que regresan a la base italiana de Aviano.

Misteriosas explosiones en el estrecho de Ormuz: La arteria petrolera en peligro

La cuestión más crítica que preocupa a la comunidad internacional y a la economía global es el impacto de esta confrontación en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el suministro mundial de petróleo. La conclusión más importante es que, las operaciones militares están incendiando no solo las bases aéreas terrestres, sino también las rutas marítimas globales. Según un informe urgente de la compañía de radio y televisión iraní (IRIB) y la agencia oficial IRNA, se han producido explosiones potentes y sucesivas alrededor de la isla de Qeshm, perteneciente a Irán, en el estrecho de Ormuz. Por ahora, se desconoce si las explosiones se dirigieron a objetivos en el mar o a la isla misma. El bombardeo de aviones estadounidenses en Jordania, las explosiones en Ormuz y el acercamiento de los marines estadounidenses significan que se ha cruzado el límite del conflicto híbrido entre ambos países y que la probabilidad de una guerra mayor a gran escala es más alta que nunca.

¿Cree usted que los ataques abiertos de Irán contra la base aérea estadounidense y los daños a los aviones obligarán a Washington a iniciar una guerra terrestre y aérea a gran escala? ¿Qué impacto tendrá el plan de mantener a 50 000 soldados estadounidenses en la región hasta 2027 en la crisis de Oriente Medio? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del candente evento que sacude la seguridad global con sus seres queridos y los entusiastas de la política internacional!