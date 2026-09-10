Se revela qué plantas se cultivarán en la base lunar

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Se revela qué plantas se cultivarán en la base lunar

Se planea cultivar cuatro tipos de cultivos agrícolas esenciales para los humanos en futuras instalaciones espaciales, incluida la base lunar. Este proyecto es fundamental para garantizar el suministro de alimentos en expediciones espaciales de larga duración. Así lo informa Ixbt.com reporta la noticia.

Según la publicación ixbt.com, esta información fue comunicada por Margarita Levinskikh, secretaria científica del Instituto de Problemas Biomédicos de la Academia de Ciencias de Rusia y doctora en ciencias biológicas. Según la experta, se prevé cultivar trigo, pimientos, tomates y diversas hierbas en las futuras bases lunares.

Sin embargo, el cultivo de plantas en el espacio conlleva complejidades únicas. Los cultivos adaptados al entorno espacial no solo deben resistir condiciones extremas, sino también cumplir con parámetros físicos estrictos, como el tamaño.

Experimentos y resultados obtenidos

En el marco del proyecto « V kosmos so svoim pomidorom », escolares rusos y bielorrusos realizaron investigaciones en colaboración con científicos del Instituto de Problemas Biomédicos. El proyecto probó semillas de las variedades «Pinnokio», «Groshik», «Donetskiy» y «Bichye serdse».

Estas semillas fueron colocadas a bordo del biosatélite «Bion-M» n.º 2 en agosto-septiembre de 2025 y enviadas al espacio. Tras su regreso a la Tierra, las semillas que estuvieron en el espacio fueron puestas a germinar junto con muestras de control terrestres.

Los científicos estudiaron cuidadosamente el impacto de la ingravidez, las temperaturas extremas y la radiación cósmica en las plantas. Las investigaciones demostraron que las semillas de tomate que regresaron del espacio conservaron sus características bioquímicas fundamentales.

Planes científicos futuros

No obstante, durante el estudio, los científicos detectaron ciertos cambios a nivel molecular. Se reveló que la exposición a la radiación cósmica y al entorno hostil no pasó desapercibida.

Margarita Levinskikh señala que, en el futuro, no se descarta que ocurran cambios a nivel del aparato genético en algunas de estas semillas. Los expertos afirman que el estudio de estos factores será una base fundamental para los futuros vuelos espaciales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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