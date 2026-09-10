En India, un hombre rueda 5 kilómetros para llegar a un templo

En Chitrakoot, India, el método de un hombre para llegar a un templo ha captado la atención de muchos. En un video viral en redes sociales, se le ve recorriendo casi 5 kilómetros rodando por el suelo para llegar a su destino.

Se sabe que el hombre realizó este inusual acto religioso para llegar al templo de Kamadgiri. Esto se asemeja al ritual Shayana Pradakshinam , visto en el hinduismo como un símbolo de fe, humildad y devoción.

Durante el camino, sus acompañantes colocaban colchones suaves frente a él. De esta manera, no rodaba directamente sobre el asfalto, sino sobre los colchones.

Según la creencia local, Kamadgiri es uno de los lugares sagrados asociados con el Señor Rama. Por ello, los visitantes de esta zona realizan diversos ritos religiosos.

El video del suceso se difundió ampliamente en las redes sociales, despertando el interés de los usuarios.