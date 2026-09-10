Trump declaró cuándo terminará la guerra con Irán

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump hizo una declaración sobre cuándo podría terminar la guerra en curso con Irán. Según él, la guerra podría finalizar después de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en EE. UU. el 3 de noviembre de este año. Lo informó a los periodistas el 9 de septiembre en la base militar Joint Base Andrews, cerca de Washington.

Trump enfatizó que Irán no es capaz de continuar la guerra por mucho tiempo. El presidente estadounidense también afirmó que Teherán está intentando influir en las elecciones.

«Creo que la guerra terminará después de las elecciones, porque ya no pueden soportarlo. Están desesperados por intentar influir en las elecciones», dijo Trump.

Al mismo tiempo, no descartó por completo la posibilidad de mantener negociaciones con Irán. El presidente dijo que Washington no está discutiendo tales negociaciones por ahora, pero que podría surgir esa oportunidad en el futuro.

«Podría haber negociaciones, pero no es el tema que estamos considerando en este momento», dijo el líder estadounidense.

Trump también insinuó que las operaciones militares de EE. UU. contra Irán continuarán. Ante la pregunta de los periodistas sobre los ataques, respondió brevemente: «Verán mucho más que esto».

Se informa que después de que EE. UU. atacara cinco petroleros iraníes, Teherán declaró haber apuntado a 10 barcos cerca del estrecho de Ormuz. Tras el aumento de la tensión en la región, el precio del petróleo Brent superó los 100 dólares por barril.

Según Trump, el fin de la guerra también provocará una caída en los precios del petróleo. Declaró que espera que los precios del crudo bajen rápidamente después de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.