Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?

·0·Дунё
Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?

АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон томонидан АҚШ фуқароси озод қилинганини маълум қилди ва Теҳронга миннатдорлик билдирди. Бу ҳақда у ўзининг Truth Social саҳифасида ёзди.

Гап АҚШ ҳамда Эрон фуқаролигига эга Дина Карари ҳақида кетмоқда. Унинг адвокати Жаред Генсернинг маълум қилишича, аёл 2024 йил декабрь ойида Эронда жосусликка оид айбловлар билан ушлаб турилган.

Трампнинг таъкидлашича, Эрон Карарига мамлакатни тарк этишга рухсат берган ва у ҳозирда хавфсиз ҳудудда бўлиб, саломатлиги яхши.

Адвокат Генсернинг айтишича, мижозига нисбатан қўйилган айбловлар асоссиз бўлган. Унинг озодликка чиқиши Трамп маъмуриятининг фаол дипломатик ҳаракатлари натижаси эканини қайд этди.

Маълумотларга кўра, Дина Карари Эронга қариндошларини кўриш учун борган. Дастлаб унга мамлакатдан чиқиш тақиқланган, кейинчалик бир неча марта сўроқ қилинган. АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳаво зарбалари ортидан унга жосуслик айблови ҳам қўйилган.

Мазкур воқеа Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги муносабатлар яна кескинлашган бир пайтда юз берди. Аввалроқ Дональд Трамп Конгрессни Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлар қайта бошлангани ҳақида хабардор қилган эди. Шунингдек, у икки давлат ўртасида имзоланган вақтинчалик келишув ҳам ўз кучини йўқотганини билдирган.

Айни пайтда америкалик аёлнинг озод этилиши АҚШ ва Эрон муносабатларидаги сўнгги эътиборли воқеалардан бири сифатида муҳокама қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиОйга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиБугун, 22:14Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиРоссия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиБугун, 22:02Украинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиУкраинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиБугун, 21:55Грин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиГрин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиБугун, 21:49Қирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиҚирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиБугун, 21:41Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Бугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди