Трамп Эронга йирик зарба эҳтимолини айтди: Теҳрон огоҳлантирди
АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга аввалгиларидан ҳам кенгроқ ҳужум уюштириш имкониятини кўриб чиқаётганини айтди. Axios мухбири Барак Равиднинг хабар беришича, Америка раҳбари қарор қабул қилишга яқин ва Вашингтон эҳтимолий операцияга тайёр.
Теҳрон эса ушбу баёнотларга кескин муносабат билдирди. Эрон расмийлари мамлакат инфратузилмасига ҳар қандай ҳужум жавобсиз қолмаслигини маълум қилди.
Трамп: «Қарор қабул қилишга яқинман»
Axios мухбири Барак Равид Х ижтимоий тармоғида Трамп билан суҳбатидан иқтибос келтирди.
«Мен Эронга оммавий ҳужум қилиш имкониятини кўриб чиқяпман. Аввалгиларидан ҳам каттароқ. Мен қарор қабул қилишга яқин қолдим. Биз бунга тўлиқ тайёрмиз», — деган АҚШ президенти журналистга.
Ушбу баёнот Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги зиддият янада хавфли босқичга чиқиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Бироқ ҳозирча эҳтимолий операциянинг аниқ санаси, нишонлари ва кўлами расман очиқлангани йўқ.
Эрон таҳдидларни «ночорлик белгиси» деб атади
Эрон олий раҳбари маслаҳатчиси Моҳсен Ризоий АҚШнинг таҳдидлари ва Эрон инфратузилмасига эҳтимолий зарбалар ҳақидаги баёнотларини Вашингтоннинг «умидсизлиги» сифатида баҳолади.
«Инфратузилмага қилинган ҳужумларга Эроннинг жавоби кескин ва қатъий бўлади», — дея огоҳлантирди Ризоий.
Унинг таъкидлашича, АҚШ раҳбариятининг сўнгги ҳаракатлари куч намойиши эмас, балки вазиятни назорат қилишдаги қийинчиликларни акс эттиради.
Ризоий, шунингдек, Шалмчада зиёратчиларга қарши содир этилган ҳужумни тилга олди. Бироқ келтирилган маълумотларда мазкур воқеанинг тафсилотлари ва унга АҚШнинг алоқадорлигини тасдиқловчи далиллар очиқланмаган.
Эрон ҳарбий қўмондонлиги ҳам баёнот берди
Pars Today агентлиги маълумотига кўра, Эрон Марказий ҳарбий қўмондонлиги — «Хотам ал-Анбия» ҳам Трампнинг баёнотларига муносабат билдирган.
Қўмондонлик баёнотида АҚШ президентига нисбатан ўта кескин ва ҳақоратли таърифлар ишлатилиб, Эрон инфратузилмасига зарба бериш таҳдиди қораланган.
EADaily ҳам мазкур баёнотни келтирган. Бироқ ундаги эмоционал ва ҳақоратли иборалар Эрон томонининг позициясини акс эттиради ва мустақил факт сифатида қабул қилинмаслиги лозим.
Инфратузилмага зарба нималарни англатиши мумкин?
Эрон томонининг асосий хавотири мамлакатнинг стратегик объектларига эҳтимолий ҳужумлар билан боғлиқ.
Бундай нишонлар қаторига назарий жиҳатдан:
энергетика объектлари;
ҳарбий базалар;
транспорт ва алоқа тармоқлари;
нефт-газ инфратузилмаси;
мудофаа саноати объектлари
кириши мумкин.
Бироқ АҚШ маъмурияти қайси объектларни кўриб чиқаётгани ҳақида расмий маълумот бермаган. Шу сабаб муайян нишонлар ҳақидаги тахминлар тасдиқланмаганлигича қолмоқда.
Янги кескинлашув минтақа учун қандай хавф туғдиради?
АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўғридан тўғри ҳарбий тўқнашув Яқин Шарқдаги вазиятга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Эҳтимолий оқибатлар орасида минтақадаги ҳарбий қарама-қаршиликнинг кенгайиши, нефт нархларининг кўтарилиши, денгиз савдо йўлларида хавф кучайиши ва АҚШнинг минтақадаги иттифоқчиларига қарши жавоб ҳужумлари хавфи бор.
Айни пайтда томонларнинг кескин баёнотлари дипломатик ечим имкониятини янада чекламоқда. Трамп якуний қарор қабул қилган-қилмагани ва Теҳроннинг эҳтимолий жавоби қандай бўлиши кейинги воқеалар ривожини белгилаб беради.
Сизнингча, АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият музокаралар орқали юмшатилиши мумкинми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…