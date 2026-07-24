Трамп Эронга йирик зарба эҳтимолини айтди: Теҳрон огоҳлантирди

·165·Дунё
Трамп Эронга йирик зарба эҳтимолини айтди: Теҳрон огоҳлантирди

АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга аввалгиларидан ҳам кенгроқ ҳужум уюштириш имкониятини кўриб чиқаётганини айтди. Axios мухбири Барак Равиднинг хабар беришича, Америка раҳбари қарор қабул қилишга яқин ва Вашингтон эҳтимолий операцияга тайёр.

Теҳрон эса ушбу баёнотларга кескин муносабат билдирди. Эрон расмийлари мамлакат инфратузилмасига ҳар қандай ҳужум жавобсиз қолмаслигини маълум қилди.

Трамп: «Қарор қабул қилишга яқинман»

Axios мухбири Барак Равид Х ижтимоий тармоғида Трамп билан суҳбатидан иқтибос келтирди.

«Мен Эронга оммавий ҳужум қилиш имкониятини кўриб чиқяпман. Аввалгиларидан ҳам каттароқ. Мен қарор қабул қилишга яқин қолдим. Биз бунга тўлиқ тайёрмиз», — деган АҚШ президенти журналистга.

Ушбу баёнот Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги зиддият янада хавфли босқичга чиқиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Бироқ ҳозирча эҳтимолий операциянинг аниқ санаси, нишонлари ва кўлами расман очиқлангани йўқ.

Эрон таҳдидларни «ночорлик белгиси» деб атади

Эрон олий раҳбари маслаҳатчиси Моҳсен Ризоий АҚШнинг таҳдидлари ва Эрон инфратузилмасига эҳтимолий зарбалар ҳақидаги баёнотларини Вашингтоннинг «умидсизлиги» сифатида баҳолади.

«Инфратузилмага қилинган ҳужумларга Эроннинг жавоби кескин ва қатъий бўлади», — дея огоҳлантирди Ризоий.

Унинг таъкидлашича, АҚШ раҳбариятининг сўнгги ҳаракатлари куч намойиши эмас, балки вазиятни назорат қилишдаги қийинчиликларни акс эттиради.

Ризоий, шунингдек, Шалмчада зиёратчиларга қарши содир этилган ҳужумни тилга олди. Бироқ келтирилган маълумотларда мазкур воқеанинг тафсилотлари ва унга АҚШнинг алоқадорлигини тасдиқловчи далиллар очиқланмаган.

Эрон ҳарбий қўмондонлиги ҳам баёнот берди

Pars Today агентлиги маълумотига кўра, Эрон Марказий ҳарбий қўмондонлиги — «Хотам ал-Анбия» ҳам Трампнинг баёнотларига муносабат билдирган.

Қўмондонлик баёнотида АҚШ президентига нисбатан ўта кескин ва ҳақоратли таърифлар ишлатилиб, Эрон инфратузилмасига зарба бериш таҳдиди қораланган.

EADaily ҳам мазкур баёнотни келтирган. Бироқ ундаги эмоционал ва ҳақоратли иборалар Эрон томонининг позициясини акс эттиради ва мустақил факт сифатида қабул қилинмаслиги лозим.

Инфратузилмага зарба нималарни англатиши мумкин?

Эрон томонининг асосий хавотири мамлакатнинг стратегик объектларига эҳтимолий ҳужумлар билан боғлиқ.

Бундай нишонлар қаторига назарий жиҳатдан:

  • энергетика объектлари;

  • ҳарбий базалар;

  • транспорт ва алоқа тармоқлари;

  • нефт-газ инфратузилмаси;

  • мудофаа саноати объектлари

кириши мумкин.

Бироқ АҚШ маъмурияти қайси объектларни кўриб чиқаётгани ҳақида расмий маълумот бермаган. Шу сабаб муайян нишонлар ҳақидаги тахминлар тасдиқланмаганлигича қолмоқда.

Янги кескинлашув минтақа учун қандай хавф туғдиради?

АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўғридан тўғри ҳарбий тўқнашув Яқин Шарқдаги вазиятга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Эҳтимолий оқибатлар орасида минтақадаги ҳарбий қарама-қаршиликнинг кенгайиши, нефт нархларининг кўтарилиши, денгиз савдо йўлларида хавф кучайиши ва АҚШнинг минтақадаги иттифоқчиларига қарши жавоб ҳужумлари хавфи бор.

Айни пайтда томонларнинг кескин баёнотлари дипломатик ечим имкониятини янада чекламоқда. Трамп якуний қарор қабул қилган-қилмагани ва Теҳроннинг эҳтимолий жавоби қандай бўлиши кейинги воқеалар ривожини белгилаб беради.

Сизнингча, АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият музокаралар орқали юмшатилиши мумкинми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди