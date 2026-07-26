El Borussia Dortmund supera al Milan en la lucha por la joya de 2007

El club alemán Borussia Dortmund ha intensificado sus movimientos para fichar a Konstantinos Karetsas, centrocampista del Genk y una de las jóvenes promesas más brillantes del fútbol europeo. En la pugna por este mediapunta nacido en 2007, los de Dortmund están a punto de superar al Milan italiano para cerrar la operación. Este fichaje forma parte de la estrategia habitual del club germano: descubrir jóvenes talentos y elevarlos a la categoría de estrellas mundiales. Así lo informa Goal.com , según indica.

De acuerdo con Sky Deutschland, Nils-Ole Book, director deportivo del Borussia Dortmund, no viajó con el equipo a la gira por Asia. En su lugar, se desplazó a la ciudad de Genk para mantener negociaciones decisivas con la directiva del club belga. El objetivo de Book es acordar las condiciones del traspaso en poco tiempo y sumar al jugador a sus filas. El club ya ha alcanzado un acuerdo personal con el futbolista para un contrato que se extenderá hasta 2031.

Coste del traspaso y detalles financieros

La directiva del Genk no quiere dejar salir barato a su joven estrella. Según los informes, el club belga exige al menos 35 millones de euros garantizados por Karetsas, más varios bonus, alcanzando un total de 40 millones de euros. La última oferta del Borussia Dortmund fue de 30 millones de euros más 5 millones en variables, pero el Genk la rechazó. Se espera que los alemanes mejoren su propuesta próximamente.

Estos movimientos urgentes del Dortmund se deben a los cambios en la plantilla. Dado que Karim Adeyemi está cerca de fichar por el FC Barcelona y que Julian Brandt cuenta con el fuerte interés del Leeds inglés, el club busca dar un nuevo aire ofensivo al equipo. Además de Karetsas, el delantero del Colonia Said El Mala también figura en la lista de objetivos prioritarios del Dortmund.

¿Por qué se retira el Milan de la puja?

El Milan también llevaba tiempo siguiendo de cerca las actuaciones de Konstantinos Karetsas. El entrenador del equipo, Ruben Amorim, necesitaba un centrocampista creativo, zurdo y con capacidad para jugar detrás del delantero centro. Sin embargo, el Milan se encuentra en una situación delicada en el mercado de fichajes. Tras los 100 millones de euros gastados en Gonçalo Ramos y Mario Gila, el club se ve obligado a mantener el equilibrio financiero.

La prioridad actual del Milan es recaudar fondos mediante la venta de jugadores descartados. En concreto, hasta que no se resuelvan los rumores sobre el futuro de Rafa Leao y el interés de los clubes turcos Galatasaray y Fenerbahçe en él, el Milan no podrá acometer grandes fichajes. Esto le viene como anillo al dedo al Borussia Dortmund, que tiene la oportunidad de cerrar las negociaciones sin competencia.

A pesar de su corta edad, Konstantinos Karetsas ha llamado la atención de los especialistas por su visión de juego y su gran técnica. De concretarse este fichaje, podría convertirse en la próxima estrella en continuar la tradición del Dortmund de trabajar con jóvenes talentos. Fuentes belgas y griegas estiman que el acuerdo se hará oficial en los próximos días.