El rápido movimiento de un perro salvó a un niño de un accidente

Un incidente ocurrido en Turquía estuvo a punto de terminar en tragedia. Mientras un niño pequeño caminaba con su madre por un sendero al borde de un canal, fue salvado por un héroe inesperado: un perro.

Se informa que mientras la mujer se distrajo por unos segundos con un vendedor de maíz, el niño comenzó a jugar con una pelota. Poco después, la pelota rodó hacia el agua. Corriendo para alcanzarla, el niño, sin percatarse del peligro, llegó hasta el borde del muro de protección junto al agua.

Precisamente en ese momento, el perro cercano actuó con agilidad. Agarró al niño por la ropa y lo alejó del borde del precipicio. Gracias a la acción instantánea del perro, se evitó el accidente.

Este suceso quedó grabado por las cámaras de vigilancia. Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales, atrayendo la atención de millones de usuarios. Muchos escriben que admiran la lealtad, la sensibilidad y el coraje del perro.

A veces, los verdaderos héroes no llevan capa. Tienen cuatro patas, un corazón leal y un instinto maravilloso capaz de salvar una vida humana.