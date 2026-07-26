Cruzan el mar con un inodoro para ahorrar 2.000 dólares
En Australia, dos amigos se volvieron virales en las redes sociales debido a una decisión inusual. Para no pagar los 2.000 dólares australianos de costos de transporte, decidieron llevar un inodoro a la isla Canguro en una plataforma flotante hecha por ellos mismos.
Durante su aventura, cruzaron en casi 4 horas un estrecho famoso por la presencia de tiburones. La plataforma flotante no era común: tenía un motor de bote instalado e incluso una pequeña parrilla para cocinar en el camino. Los amigos asaron salchichas durante el viaje, haciéndolo aún más entretenido.
Curiosamente, el ferry cubre esta distancia en apenas 45 minutos. Sin embargo, prefirieron ahorrar dinero y vivir una aventura inolvidable al mismo tiempo.
El vídeo de este viaje se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando debates acalorados entre los usuarios. Mientras algunos aplaudieron su ingenio, otros destacaron que un viaje tan peligroso no se justifica por un ahorro tan pequeño.
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