El Chelsea fija un precio astronómico por Pedro Neto: Manchester City y Liverpool advertidos

El club londinense del Chelsea ha manifestado su firme postura respecto a su talentoso extremo Pedro Neto. Los "Blues", dirigiéndose a sus principales rivales en la Premier League —Manchester City y Liverpool—, han comunicado que no dejarán salir al jugador portugués a bajo precio. Esta decisión se explica por el drástico aumento general de los precios en el mercado de fichajes europeo. Así lo informa Goal.com .

Basándose en la información de Daily Mail, Goal.com señala que la directiva del Chelsea no tiene la obligación de vender a Neto en este momento. Sin embargo, si llega una oferta adecuada, el club la evaluará basándose en las exigencias del mercado moderno. Actualmente, debido a la escasez de extremos de alto nivel en Europa, el valor de los jugadores en esta demarcación ha alcanzado niveles récord.

Nuevos criterios en el mercado de fichajes

La decisión del Chelsea de exigir un precio tan alto se ha visto directamente influenciada por los procesos de traspaso en otros grandes clubes. En particular, la situación en torno al jugador del París Saint-Germain Bradley Barcola y su precio de 90 millones de euros sirve de referencia para los londinenses. Asimismo, el rechazo por parte del Real Madrid de un paquete de 100 millones de euros (90+10 millones) por la estrella del RB Leipzig Yan Diomande evidenció claramente la inflación del mercado.

Manchester City y Liverpool llevan tiempo mostrando interés en el traspaso de Pedro Neto, de 26 años. Cuando el jugador está en plenas condiciones físicas, se convierte en una auténtica fuerza creativa sobre el terreno de juego y es capaz de decidir el rumbo de un partido. Por ello, Pep Guardiola y el nuevo cuerpo técnico del Liverpool desean contar con él en su plantilla. No obstante, el Chelsea tiene la intención de obtener el máximo beneficio financiero de este interés.

En las negociaciones, los clubes de la Saudi Pro League proporcionan una ventaja adicional al Chelsea. El interés de los clubes árabes por la estrella portuguesa otorga a los londinenses la capacidad de elevar aún más el precio y negociar desde una posición de fuerza con los gigantes ingleses. Esto podría complicar aún más el fichaje para el Manchester City y el Liverpool.

Maresca y el futuro de Neto

Curiosamente, Enzo Maresca, miembro del cuerpo técnico del Manchester City, era un ferviente admirador de Neto cuando trabajaba en la estructura del Chelsea. Él valoraba enormemente el potencial del jugador portugués en la banda derecha. Se espera que este factor incremente la determinación de los "Citizens" de cara al fichaje.

Actualmente, Pedro Neto no presta atención a los rumores de fichajes y se centra en su proceso de recuperación y descanso. Al haber participado en la Copa del Mundo con la selección de Portugal, la directiva del club le ha concedido unas vacaciones adicionales. Por esta razón, el jugador no participa en la gira de pretemporada del equipo en Sídney.

A modo de conclusión, se puede decir que el Chelsea no dejará marchar a su líder simplemente así. Si el Manchester City o el Liverpool desean llevar a cabo este traspaso, tendrán que desprenderse de una cantidad cercana a los 90-100 millones de euros. De lo contrario, es muy probable que Neto dispute la próxima temporada en Stamford Bridge.