La nave Soyuz MS-28 se desacopló de la Estación Espacial Internacional: el regreso a la Tierra ha comenzado

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La nave Soyuz MS-28 se desacopló de la Estación Espacial Internacional: el regreso a la Tierra ha comenzado

La nave espacial tripulada Soyuz MS-28, que completó su misión en la Estación Espacial Internacional (ISS), se ha desacoplado con éxito del módulo Rassvet, perteneciente al segmento ruso de la estación. Actualmente, esta nave se dirige hacia el planeta Tierra y ha comenzado la fase final del vuelo. Así lo informa Ixbt.com lo reporta.

Según la información oficial proporcionada por la corporación estatal Roscosmos, a bordo de la nave espacial se encuentran tres miembros de la tripulación: los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikaev, así como el astronauta de la NASA Christopher Williams. Tras desacoplarse de la estación, la nave pasó a modo de vuelo autónomo y todos sus sistemas funcionan con normalidad.

Según el plan establecido, alrededor de las 14:32 hora de Taskent (12:32 hora de Moscú), se encenderán los motores de frenado de la nave. A partir de ese momento, la Soyuz MS-28 comenzará su salida de órbita. Los expertos señalan que se espera que la nave ingrese en las capas densas de la atmósfera terrestre y aterrice en la zona prevista.

Proceso de regreso y aterrizaje rápido

La particularidad de esta misión es que el tiempo transcurrido desde el desacoplamiento de la estación hasta el aterrizaje en la Tierra es muy corto: tan solo 3,5 horas. Este es uno de los esquemas de retorno más rápidos y eficientes en la historia de los vuelos espaciales. D este método «exprés» evita que la tripulación permanezca mucho tiempo dentro de la cápsula.

El aterrizaje está programado para las 15:26 hora de Taskent. Se espera que la cápsula aterrice en las coordenadas designadas en las estepas de Kazajistán. Allí, los equipos de búsqueda y rescate ya están en alerta y listos para recibir a los astronautas y brindarles los primeros auxilios.

Esta misión fue una parte importante de la investigación científica en curso y el mantenimiento en la Estación Espacial Internacional. Christopher Williams y sus colegas rusos llevaron a cabo diversos experimentos biológicos y tecnológicos en la estación durante varios meses. Su regreso permitirá liberar espacio en la estación para los miembros de la nueva expedición.

La fase de entrada de la nave espacial en la atmósfera es una de las más complejas. Debido a la fricción, la superficie de la cápsula se calienta a varios miles de grados, pero una capa especial de protección térmica garantiza la seguridad de la tripulación. En la etapa final, el sistema de paracaídas se despliega para reducir la velocidad de la nave a un nivel seguro.

EspacioRusiaNASASoyuz MS-28ISS
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Abror Shuhratov
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