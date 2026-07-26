Un dúo sorpresa para el Mundial 2038: el torneo podría celebrarse en Francia y Alemania

Una vez definidos oficialmente los anfitriones de las Copas del Mundo de 2030 y 2034, el mundo del fútbol centra su atención en el próximo campeonato mundial: la Copa del Mundo 2038. En Europa, el nombre de Francia suena cada vez con más fuerza en la carrera por organizar este evento. Sin embargo, en círculos expertos y políticos se discute intensamente la posibilidad de organizar este torneo en asociación con Alemania.

Zamin.uz analiza las oportunidades para albergar la futura Copa del Mundo, las estrictas exigencias de la FIFA y los detalles de esta gran asociación esperada.

1. La rica experiencia y la base existente de Francia

En los últimos años, Francia ha acumulado una gran experiencia en la organización de grandes eventos deportivos internacionales. Al ganar el derecho a organizar la Eurocopa 2016, los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, el país ha demostrado que su infraestructura y potencial organizativo son de primer nivel.

El legado de la Eurocopa 2016: El país ya cuenta con estadios de clase mundial como el Stade de France, el Stade Vélodrome de Marsella, el Groupama Stadium de Lyon, el Stade Pierre-Mauroy y el Parc des Princes.

Infraestructura lista: Francia es considerada uno de los países con las condiciones más óptimas en términos de redes hoteleras, logística y sistemas de transporte.

2. Las nuevas exigencias de la FIFA y el riesgo del formato de 64 equipos

Sin embargo, en los últimos años, las exigencias de la FIFA para los anfitriones de la Copa del Mundo se han endurecido drásticamente. Especialmente en un momento en el que se espera que el número de selecciones participantes en el torneo aumente a 64 equipos el hecho de que un solo país organice el torneo por su cuenta requiere recursos colosales.

El problema de los estadios: Francia puede ofrecer actualmente unos 12 estadios que cumplen con los estándares internacionales. Pero para un torneo global con 64 equipos, esto podría no ser suficiente, lo que obligaría a renovar, ampliar o construir nuevas sedes.

Sede del Mundial 2038: Candidatura individual o conjunta de Francia

Aspectos Francia (Individual) Francia + Alemania (Candidatura conjunta) Infraestructura y estadios Alrededor de 12 (requieren remodelación) Más de 20 superestadios modernos listos Costes financieros Se requieren miles de millones de dólares en inversión Costes y riesgos divididos entre dos países Probabilidad de victoria Posible, pero con altos riesgos financieros y logísticos La opción más fuerte e indiscutible en Europa

3. El factor Alemania: ¿Por qué una candidatura conjunta es la solución más óptima?

Desde este punto de vista, Alemania tiene una ventaja clara gracias a su amplia red de estadios grandes y modernos. La preparación de infraestructura de los alemanes abre las puertas a una asociación óptima para Francia.

Optimización de costes: Una candidatura conjunta con Alemania podría convertirse en la propuesta más sólida y financieramente viable del continente europeo.

Riesgo de inversión: Si Francia decide organizar el Mundial 2038 sola, tendrá que invertir masivamente en la modernización de su infraestructura deportiva en los próximos años.

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La lucha por la sede de la Copa del Mundo ya ha comenzado y se espera que el tándem Francia-Alemania se convierta en el gran favorito en la política deportiva.

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