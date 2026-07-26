El Arsenal inicia negociaciones decisivas por el fichaje de Bruno Guimaraes

El Arsenal se prepara para dar un paso firme con el fin de fichar al capitán del Newcastle United, Bruno Guimaraes, uno de sus principales objetivos en el mercado de fichajes de verano. Mikel Arteta considera al centrocampista brasileño como el "centrocampista perfecto" para su proyecto y lo ve como el candidato principal para reforzar la medular del equipo, informa Goal.com informa .

Según la información proporcionada por el famoso insider Fabrizio Romano, los Gunners iniciarán conversaciones directas con la directiva del Newcastle United a partir de la próxima semana. Los informes señalan que el club londinense está preparando una oferta oficial de 70 millones de libras esterlinas por el jugador de 28 años. Con esta cifra, el Arsenal pretende poner a prueba la postura de su rival.

Acuerdo alcanzado en los términos personales

Una de las noticias más importantes del proceso de transferencia es que ya se ha llegado a un acuerdo sobre los términos personales entre el Arsenal y los agentes del jugador. El propio Bruno Guimaraes muestra un gran interés en mudarse al Emirates Stadium y jugar bajo las órdenes de Mikel Arteta. Ahora, toda la atención se centra en el acuerdo financiero entre ambos clubes.

"El Arsenal desea mucho fichar a Bruno. Mikel Arteta lo considera el fichaje prioritario para el equipo. Por lo tanto, se espera que una nueva fase de negociaciones comience la próxima semana", destacó Romano en su canal de YouTube. Según él, el Arsenal no tiene la intención de renunciar a este fichaje y mantendrá una postura firme en las negociaciones.

Otros rumores de fichajes

Junto con las noticias sobre Guimaraes, también circulan rumores impactantes entre los aficionados del Arsenal relacionados con la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior. Sin embargo, sacar al delantero brasileño de Madrid parece una tarea financieramente muy complicada. Según Goal.com, el Real Madrid ha fijado un precio de 160 millones de euros por su líder.

Si de forma inesperada se concretara el traspaso de Vinicius Junior, el club blanco ya habría comenzado a buscar un sustituto adecuado. Según los informes, el defensa del RB Leipzig, Yan Diomande, ha sido incluido en la lista de planes potenciales del club merengue. Por ahora, el objetivo principal del Arsenal sigue siendo cerrar el fichaje de Bruno Guimaraes.

Este fichaje podría tener un impacto significativo en la balanza de fuerzas de la Premier League. El Arsenal tiene como objetivo reforzar su plantilla con fichajes de calidad para continuar con su exitosa trayectoria de la temporada pasada y competir dignamente con el Manchester City en la carrera por el título. Se espera que las negociaciones de la próxima semana decidan el destino de este traspaso.